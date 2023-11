Embaixador in Pantanal: Mega estrutura para show de Gusttavo Lima é finalizada

Estrutura tem mais de 10 metros de altura / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

As equipes responsáveis pela mega estrutura que sediará o tão aguardado evento "Embaixador in Pantanal", estrelado pelo cantor sertanejo Gusttavo Lima, estão nos acertos finais para entregar um espetáculo inesquecível aos fãs aquidauanenses. O evento está marcado para amanhã, 14 de novembro, véspera de feriado.

Na tarde desta segunda-feira, 13, as equipes trabalham para garantir que o espaço fique pronto para receber o público. Os camarote já estão finalizados.

O palco, imponente com mais de 10 metros de altura, promete ser o centro das atenções, destacando-se como uma estrutura grandiosa para combinar com o talento e a energia contagiante de Gusttavo Lima.

Os portões do Estádio Noroeste serão abertos pontualmente às 18h. Com uma previsão de mais de 10 mil pessoas, os organizadores do evento esperam um público caloroso e animado, pronto para celebrar a música sertaneja em grande estilo.

Para aqueles que desejam mais informações sobre o evento, os organizadores disponibilizaram um canal direto. Clicando aqui, os interessados podem acessar detalhes adicionais.

Veja mais fotos: