Equipe indiana visita atrativos de Bonito para conhecer práticas sustentáveis

Balneário de Bonito / Divulgação

Nesta semana, Bonito recebeu a visita da comitiva da Índia, liderada pelo chefe de Chancelaria Sunila Krishnan e Krishnan Koyalmannam Subramaniam. A visita foi marcada pela exploração dos atrativos municipais Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal, onde puderam conhecer de perto o modelo de gestão e as práticas sustentáveis que tornam Bonito uma referência global em turismo responsável.

Os representantes indianos foram recebidos pelo senador Nelsinho Trad, que intermediou a visita, destacando a importância do intercâmbio entre nações para o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Durante a estadia, foram compartilhados conhecimentos sobre iniciativas locais como o voucher digital, facilitando o acesso controlado aos atrativos naturais, e o Plano de Manejo, essencial para a conservação dos ecossistemas frágeis da região.

A visita incluiu uma imersão nas práticas de capacitação contínua dos colaboradores e guias locais, enfatizando o Plano de Atendimento e Emergência, garantindo a segurança dos visitantes e a proteção do meio ambiente. A comitiva indiana expressou admiração pelo compromisso de Bonito, tanto do setor turístico quanto da comunidade em geral, em conciliar crescimento econômico com a preservação ambiental, um exemplo inspirador para destinos ao redor do mundo.

A troca de experiências entre Bonito e a Índia reforça os laços de cooperação internacional em prol do turismo sustentável, mostrando como práticas inovadoras podem ser adaptadas e replicadas globalmente. Esta visita não apenas fortalece os laços diplomáticos, mas também reafirma o compromisso mútuo com um futuro onde o turismo e a conservação ambiental caminhem juntos.