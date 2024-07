Estação Ferroviária de Aquidauana ganha novo visual

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, através da equipe de manutenção da Secretaria de Administração, está realizando reparos e uma nova pintura geral na Estação Ferroviária. Este projeto inclui a pintura interna e externa da estação, bem como dos quiosques onde os indígenas vendem seus produtos diariamente.

O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado das secretárias municipais Aline Bezerra (Cultura e Turismo) e Marluce Garcia Luglio (Administração), visitou a Estação Ferroviária para conferir de perto os serviços de pintura no local.

Atualmente, a Estação Ferroviária já abriga a Sala do Empreendedor e a Casa do Artesão. Após a finalização da pintura, a Sala de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e os ensaios da Banda Municipal Otávio Mongelli também funcionarão de forma permanente no local.

A Sala do Empreendedor tem como objetivo ajudar os cidadãos a se formalizarem como empreendedores, facilitando a abertura de CNPJ e MEI, serviços gratuitos e acessíveis. Os serviços fornecidos incluem a formalização e fechamento do MEI, Imposto de Renda do MEI, impressão de boletos do MEI, entre outros, com o apoio da Regional Sebrae de Bonito. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Na Casa do Artesão, localizada na Estação Ferroviária, visitantes e turistas encontram uma variedade de presentes, como artesanatos, souvenires e itens decorativos. As peças são exclusivas e produzidas pelos artesãos locais, que podem expor e vender seus produtos gratuitamente. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

As inscrições para aulas de música estão abertas. As aulas são gratuitas e incluem instrumentos de sopro como clarinete, trompete, trombone, euphonium, tuba, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone reto e saxofone barítono. Os ensaios ocorrem às segundas e sextas-feiras, das 13h30min às 17h, na Sala de Música, na Estação Ferroviária de Aquidauana. Interessados podem se inscrever no Museu de Arte Pantaneira "Manoel Antônio Paes de Barros" ou na Sala de Música da Estação Ferroviária.

A Estação Ferroviária agora conta com um forno industrial para a queima de artesanatos de cerâmica, serviço que será ofertado aos artesãos de Aquidauana conforme organização da SECTUR. O forno, um antigo pedido dos artesãos, foi adquirido pela Prefeitura de Aquidauana ao custo de aproximadamente R$ 17.500,00. Este equipamento é essencial para a queima de peças em cerâmica, que necessitam de alta temperatura.

"Tanto o forno industrial, como a sala de música e da Banda Municipal eram demandas que nós tínhamos e que agora, com o apoio do prefeito Odilon e da Secretaria de Administração, estamos conseguindo atender. Reabrindo as portas da Estação Ferroviária com tudo pintado, sinalizado e mais bonito e acolhedor para atender a todos", destacou a secretária Aline Bezerra da Costa Miranda, da SECTUR.