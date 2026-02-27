Estado inicia recuperação estrutural de ponte histórica sobre o Rio Miranda na MS-345

A empresa contratada iniciou os serviços de recuperação da estrutura com o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequações técnicas / Divulgação/Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início à obra de recuperação estrutural da ponte em concreto sobre o Rio Miranda, localizada na rodovia estadual MS-345, conhecida como Estrada do 21, no distrito de Águas do Miranda, na divisa dos municípios de Anastácio e Bonito. A intervenção é executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e representa um investimento de R$ 3.309.408,68.

A empresa contratada iniciou os serviços de recuperação da estrutura com o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequações técnicas para restabelecer a estabilidade da ponte. Esta ponte é considerada estratégica para a mobilidade da região. Além de atender moradores e produtores rurais, o trecho é rota importante para o turismo de Bonito, um dos principais destinos turísticos do Estado.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, reforçou que a obra foi planejada para garantir a segurança da estrutura durante a intervenção. O titular da pasta lembrou que a ponte foi construída antes da pavimentação da rodovia, pelo Exército Brasileiro, em 1967, e que, por isso, é necessária a recuperação e a readequação da estrutura ao tráfego atual.

“É uma recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos. Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”, explicou o secretário.

Tráfego em meia pista e restrições

Nesta etapa inicial, o tráfego está sendo operado no sistema pare e siga, em meia pista. Para garantir a segurança durante os trabalhos e dos usuários, a partir da próxima segunda-feira (2 de março), a circulação na ponte será limitada a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de até 10 toneladas, sendo permitida a passagem de um veículo por vez.

A Agesul também está providenciando a instalação de placas e faixas de sinalização em rotatórias e pontos próximos à ponte, alertando os motoristas sobre a obra e as restrições temporárias.

Interdições programadas e rotas alternativas

Durante a execução dos serviços, haverá necessidade de interrupções temporárias do tráfego para a concretagem de elementos estruturais estratégicos da ponte. Essas interdições deverão ocorrer preferencialmente em dias úteis, conforme cronograma técnico, justamente para minimizar impactos no fluxo turístico em direção a Bonito.

Cada interdição deve durar cerca de 12 horas. As datas serão amplamente divulgadas com antecedência pelos canais oficiais do Governo do Estado, além de comunicadas em emissoras de rádio da região. Também serão instaladas faixas informativas ao longo do trajeto e nas proximidades da ponte, garantindo que moradores, transportadores e turistas tenham conhecimento prévio das datas de interrupções programadas.

Para veículos de carga que precisem acessar a região, a rota alternativa recomendada é pela MS-382, em Guia Lopes da Laguna, seguindo até a MS-178, que dá acesso a Bonito.

Com a obra, o Governo do Estado reforça o compromisso com a segurança viária e com a infraestrutura que sustenta o crescimento econômico e o turismo sul-mato-grossense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!