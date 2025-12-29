Estado se consolida como referência em turismo sustentável

Em 2025 a Fundtur MS ampliou sua atuação em agendas estratégicas ligadas à sustentabilidade e à inclusão / Divulgação/Governo de MS

Em um ano marcado por avanços históricos, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS) encerra 2025 com resultados expressivos nas áreas de promoção de destinos, sustentabilidade, inovação, inteligência de mercado e fortalecimento da economia regional. Ao longo do período, a instituição reforçou seu papel estratégico na promoção do estado como destino de natureza, aventura, ecoturismo, cultura e experiências sustentáveis, ampliando sua presença no cenário nacional e internacional.

Ao longo de 2025, Mato Grosso do Sul recebeu 11 prêmios em cinco premiações nacionais e internacionais do turismo, incluindo três da Rede Ibero-Americana de Destinos Turísticos Inteligentes, o Troféu Edson Contar – Turismólogo do Ano em MS, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade e cinco no Prêmio Nacional do Turismo, sendo o estado mais premiado da cerimônia.

Ainda no campo dos reconhecimentos, o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, foi agraciado com o Prêmio Professor Mário Beni 2025, na categoria Gestão Pública em Turismo e Eventos, reforçando sua trajetória e liderança no setor.

Sustentabilidade, inclusão e governança

Em 2025 a Fundtur MS ampliou sua atuação em agendas estratégicas ligadas à sustentabilidade e à inclusão. A instituição apresentou os resultados da Agenda Climática no Turismo durante os Dias Temáticos da COP 30, em Belém (PA), reafirmando o compromisso de Mato Grosso do Sul com a neutralidade de carbono até 2030 e com a integração do turismo à economia de baixo carbono.

Entre as entregas do ano, destacam-se o desenvolvimento do projeto de Afroturismo em Mato Grosso do Sul, com o lançamento do 1º Guia de Afroturismo do estado e a realização da 1ª Conferência do Afroturismo sul-mato-grossense. No Turismo Acessível, foram entregues o roteiro acessível e ações de capacitação para prestadores de serviços turísticos nos municípios de Bonito, Jardim e Bodoquena.

Outros avanços importantes incluem o Plano de Desenvolvimento do Etnoturismo no Território Indígena NIOAC (em Nioaque), o lançamento do Manual Informativo da Regionalização como instrumento de apoio técnico, a realização de diagnósticos turísticos municipais e a elaboração de direcionamentos estratégicos alinhados às metas estaduais. A Fundação também promoveu eventos de integração e fortalecimento da governança, como o ABETA Conecta, o Festival de Turismo Centro-Sul, o Curso de Capacitação de Gestores Municipais de Turismo e o II Encontro das Instâncias de Governança Regional de Mato Grosso do Sul.

Promoção, mercado e posicionamento internacional

No eixo de mercado, a Fundtur MS ampliou significativamente a promoção dos destinos sul-mato-grossenses. Ao longo de 2025, a instituição participou de 28 eventos nacionais de promoção do turismo, com lançamento de novos produtos, campanhas e a presença de dezenas de empresários do estado. No cenário internacional esteve presente em 12 eventos, incluindo feiras multiprodutos e encontros segmentados do ecoturismo, atuando como apoiadora principal.

Além disso, foram realizados roadshows, rodadas de negócios, famtours e press trips para divulgação dos destinos de Mato Grosso do Sul, bem como dois grandes eventos internacionais em Bonito: o Adventure Elevate Latin America e a Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI).

Entre as campanhas promocionais do ano, destaque para o projeto Pantanal Jam. Lançado em solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com a presença do governador Eduardo Riedel, o projeto conecta arte, turismo e sustentabilidade para revelar as belezas do Pantanal ao mundo. O Pantanal Jam – Sons do Pantanal reúne um álbum musical, documentário e vídeo promocional, com conteúdo gratuito disponível no site pantanaljam.com.br.

Resultados econômicos, conectividade aérea e fluxo turístico

No âmbito econômico, Mato Grosso do Sul apresentou crescimento de 1,4% no faturamento turístico no primeiro semestre de 2025, impulsionado pela expansão de segmentos como ecoturismo, pesca esportiva e turismo de aventura.

A conectividade aérea também avançou ao longo do ano. Bonito passou a contar com a nova rota Bonito–Guarulhos, operada pela Latam desde setembro de 2025, com duas frequências semanais. Dourados ganhou a rota Dourados–Guarulhos, com três frequências semanais, enquanto Campo Grande teve ampliação da oferta de voos e assentos durante a alta temporada 2025/2026.

De janeiro a outubro de 2025, os aeroportos de Bonito, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã registraram aumento de 5,6% no desembarque de passageiros, passando de 685.700 em 2024 para 724.662 em 2025. No mesmo período, os atrativos turísticos de Bonito e Serra da Bodoquena emitiram 727.819 vouchers, superando os 720.405 do ano anterior. O número de visitantes em Bonito chegou a 247.049 turistas entre janeiro e outubro, crescimento de 3% em relação a 2024.

“Estamos muito felizes que esse ano foi, provavelmente, o ano mais produtivo da Fundação de Turismo dos últimos oito anos, com muita entrega, muita diversificação e fechando com o lançamento de uma baita campanha que foi o Pantanal Jam. Foram resultados positivos e estou muito feliz com a equipe, com o que conseguimos evoluir e com as entregas. Vamos continuar nessa pegada em 2026”, ressalta o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

Sobre a Fundtur MS

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul é o órgão responsável pela promoção e desenvolvimento do turismo no estado, com atuação nas áreas de marketing, inteligência de mercado, governança para sustentabilidade e projeção internacional dos destinos sul-mato-grossenses. Em 2025, a instituição reafirmou sua missão de impulsionar o turismo como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural.

