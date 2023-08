Estrada Parque é uma das maravilhas que tornou o turismo local promissor

As maravilhas da natureza de Aquiduaana estão na beleza singela de suas capivaras, araras, joão-de-barro, sabiás, curicacas, tucanos e tantas outras espécies que pincelam o céu azul de Aquidauana como “estrelas da natureza”, emoldurada pela serra de Maracaju, que contorna a Estrada Parque como se protegesse o curso do rio Aquidauana.

A Estrada Parque, de Piraputanga, tornou-se o novo e promissor destino de turismo de aventura e contemplação de Mato Grosso do Sul. O caminho foi pavimentado, entre os distritos de Piraputanga e Camisão, aumentando o fluxo turístico. a estrada ecológica tem 42 quilômetros de extensão e situa-se geograficamente privilegiada distante 100 quilômetros de Campo Grande e após o asfaltamento da Estrada do 21, que encurta distâncias entre Bonito e a Capital, integrará a Rota Pantanal Bonito.

Na região de Piraputanga e Camisão, um dos redutos turísticos do município, é um convite irrecusável para se apreciar e fotografar belas paisagens e vivenciar experiências em contato com essa natureza e aventurar-se, nas trilhas das serras, rafting, bike, escalada, rapel, sítios arqueológicos, pesca e gastronomia, além de renovar energias, depois de tanta atividade em meio a natureza, com a chance de hospedagem, vinícola e momentos inesquecíveis que certamente irão merecer um bis (ou quem sabe vários).