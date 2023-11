Eventos de turismo movimentam Porto Murtinho

Eventos movimentaram a cidade / Divulgação/ Assessoria

Na baixa temporada – de novembro a janeiro, período de proibição da pesca esportiva – o fluxo de turistas na cidade de Porto Murtinho é pequeno, com as reservas na rede hoteleira se resumindo a clientes que viajam a negócios. No entanto, este mês foi considerado excelente pelos empresários locais, com dois eventos esportivos apoiados pela prefeitura movimentando a cidade e lotando os hotéis e pousadas, além do giro financeiro no comércio fronteiriço.

No último fim de semana, a cidade recebeu mais de 200 visitantes com a realização da terceira edição do Rally Jet Ski de Mato Grosso do Sul, onde, durante três dias, participaram 150 pilotos de nove estados. Nos dias 18 e 19, o mesmo número de pessoas esteve em Porto Murtinho se hospedando e consumindo nos setores que compõe a cadeia do turismo para participar do Tour das Águas, que reuniu atletas do Estado e do Paraguai em provas de corrida e ciclismo.

“O prefeito Nelson Cintra tem apoiado e incentivado grandes eventos na cidade, o que não ocorreria anteriormente, principalmente na baixa temporada. Nunca tivemos esse movimento na piracema (período de reprodução dos peixes) e beneficia toda a economia local, todos ganham”, afirma o empresário Marco Aurélio Nunes (Marcão), dono da Pousada do Pescador. “Era um pedido antigo do trade e agora temos o comprometimento da prefeitura.”

Festival do Toro Candil

Também atuando na área de hotelaria, o empresário Rafael Marassi Gomes, da Pousada da Marlene, agradeceu o apoio do prefeito Nelson Cintra na captação de eventos para a cidade. “Temos 74 leitos e todos foram ocupados, lotação completa, durante a corrida e o rally, fato que não ocorreria nesse período do ano. Movimentou a cidade inteira, lotando também os restaurantes, beneficiando todo o comércio. O empresariado está se sentindo motivado”, disse.

Para o secretário municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico, Clayton Castilho, os eventos têm proporcionando retorno financeiro ao comércio, gerando também empregos temporários na baixa temporada e potencializado o ecoturismo, contribuindo assim para diversificar a atividade hoje focada na pesca esportiva. O Rally do Jet Ski teve extensa programação voltada para a contemplação da natureza, explorando as belezas a partir do Rio Paraguai.

Em dezembro, Porto Murtinho realizará a terceira edição do Festival de Rua do Toro Candil, uma manifestação secular que ocorre nesta fronteira com o Paraguai. Realizado pela prefeitura e organização e produção da Água Comunicação TV, com apoio do Ministério da Cultura, o evento acontecerá nos dias 7 e 8, com apresentações pelas ruas e teatros da cidade, além de shows na Praça de Eventos. As atrações musicais são Geraldo Espindola e Marcelo Loureiro.

Texto de Silvio Andrade