Explorando o Pantanal de Aquidauana: Biólogos Russos embarcam em aventura

De Moscou com destino a Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na maior planície do planeta, onde a água, fauna, flora e gente se combinam harmoniosamente, encontra-se o Pantanal sul-mato-grossense. Essa região única, conhecida por sua incrível biodiversidade, tem atraído a atenção de exploradores de todo o mundo.

Entre eles, destacam-se os biólogos russos Platon e Julia, um casal que partiu de Moscou com destino a Aquidauana, encantados pelas maravilhas desse paraíso natural.



O casal de biólogos desembarcou no Aeroporto Internacional de Campo Grande na semana passada e agora se encontra em Aquidauana, prontos para explorar e fotografar o Pantanal sul-mato-grossense. Com mais de 230 espécies de peixes, 650 de aves, 80 de mamíferos e 50 de répteis, o Pantanal é uma verdadeira joia da natureza.

Biólogos russos chegam a Aquidauana para fotografar a rica fauna do Pantanal - Foto: Arquivo Pessoal

Platon, o único do casal que fala português fluentemente, compartilhou seus planos com O Pantaneiro:





"Estamos viajando pelo Pantanal, queremos observar muitos animais, como Tamanduá, diferentes pássaros. Vamos até Miranda, depois até Passo do Lontra, vamos até Corumbá, depois vamos a Bolívia e outros países de Sul-america."



Perguntado se pretendem percorrer todo o trajeto a pé, o russo respondeu: "Mais ou menos. O que pudermos percorrer a pé, faremos, mas também vamos de ônibus e táxis quando necessário."



Os biólogos russos planejam passar três semanas no Pantanal antes de seguir para a Bolívia e, posteriormente, encerrar sua viagem no Chile. Platon compartilhou um pouco sobre o planejamento da expedição ao Pantanal: "Inicialmente, planejamos apenas os primeiros 10 dias."

Casal de biólogos russos se encanta com as maravilhas do Pantanal sul-mato-grossense - Foto: Arquivo Pessoal



Curiosamente, Platon revelou como aprendeu a falar português:





"Com Duolingo (aplicativo móvel de aprendizado de idiomas), quando estou conversando, com pessoas diferentes do Brasil, eu também falo espanhol, isso me ajuda muito."



Sobre suas expectativas em relação ao Pantanal de Aquidauana, o russo expressou entusiasmo: "Espero vivenciar muitas experiências incríveis no Pantanal e me apaixonar por este lugar!"



Atualmente, o Pantanal é um dos destinos brasileiros mais procurados tanto por turistas nacionais quanto internacionais. Nos municípios que compõem a região do Pantanal, como Anastácio, Aquidauana, Miranda, Corumbá e Ladário, há uma sólida infraestrutura para atender às diversas necessidades dos visitantes, proporcionando uma experiência inesquecível em meio à exuberante natureza pantaneira.



Veja a entrevista: