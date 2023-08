Expoaqui 2023: veja resumo da primeira noite de festa

A grande expectativa para a abertura da 54ª Expoaqui, nesta quinta-feira (10), era um grande show com o cantor Paraná, que fazia dupla com o irmão Chico Rey, há 35 anos, além da abertura do Rodeio pela Liga Nacional de Rodeio, que estava oferecendo uma vaga para Barretos 2023.



Abertura:

Com uma deslumbrante cerimônia de abertura realizada no início da noite, o Parque de Exposições se transformou em um cenário de celebração, unindo o agronegócio, shows musicais, rica culinária e interação entre expositores.

A festa de abertura contou com a ilustre presença de autoridades como o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), o secretário da Segov, Pedro Caravina, e representantes do Sindicato Rural de Aquidauana, reafirmando a importância deste evento para a comunidade e a economia local.

Autoridades na abertura 54ª Expoaqui - Foto: Ronald Regis

Rodeio:

Os rodeios de Aquidauana são reconhecidos como uns dos maiores do estado, e ontem não decepcionou. Com a participação de 32 peões habilidosos nas competições, a energia contagiante estava presente. O público pode esperar por quatro dias repletos de ação, emoção e habilidade, à medida que os peões encaram os desafios das montarias e provas emocionantes.

O narrador aquidauanense, Cícero de Moura, trouxe brilho ao evento e aqueceu o clima para a emocionante jornada de quatro noites de rodeio.

Rodeio da Liga Nacional de Rodeio - Foto: Ronald Regis

Show:

O renomado cantor Paraná foi a atração nacional da noite no palco principal, relembrando os tempos em que formava uma dupla de sucesso com seu irmão Chico Rey, há 35 anos.

Em entrevista ao Pantaneiro, Paraná declarou: "É sempre uma festa, este lugar é verdadeiramente um berço de sertanejos. Espero que as pessoas apreciem as músicas. Estou verdadeiramente feliz."

Por volta das 23h30, Paraná subiu ao palco, trazendo consigo o autêntico sabor da música sertaneja raiz para a Expoaqui.

Um dos momentos emocionantes do show ocorreu quando a Dupla Regional Michel e Felipe se juntou ao cantor Paraná no palco e cantaram juntos.