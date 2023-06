Expositor chega com Kombi "barbearia" para atender geral

A união do trabalho com o prazer pelas relíquias / Ronald Regis

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, que acontece de hoje, 9, até o próximo domingo, dia 11, já está atraindo muita gente. Tanto expositores, quanto admiradores. Entre os expositores estão amantes de Kombis, Fuscas e carros antigos fora de linha, como motocicletas, jeep, enfim, modelos que não se vê com frequência pelas ruas de uma cidade.

Os amantes deste hobby chegam de diversas cidades do Estado, do Brasil e, até, da América do Sul. Todos vêm com alegria de se conhecerem e apresentarem ao público seu carro antigo e um estilo de vida que expressa muita liberdade e harmonia. Para poderem custear suas viagens e estadias em encontros assim, eles realizam algum tipo de trabalho, como o de vender artesanatos, bijuterias, doces, roupas, tudo que foi possível levantar recursos para seguir viagem em direção ao próximo encontro.



Um exemplo de que essa combinação de lazer e trabalho combinam bem é o barbeiro Guilherme, que já participa de encontros de relíquias há sete anos, mas apesar desse número aqui em Aquidauana ele está vindo pela primeira vez com uma expectativa muito positiva.



“A expectativa aqui é ótima, porque todo mundo fala que é o melhor evento do Mato Grosso do Sul. É um dos maiores, e há alguns anos a gente já estava pretendendo vir, mas não dava certo, mas dessa vez deu. A barbearia a gente está terminando de montar e a partir de hoje à tarde a gente vai começar a atender e ficar aí até domingo, atendendo e participando do evento,” diz animado o barbeiro.



Além da barbearia, tem barraca de coquetel, chopp, refrigerante, além das comidas, como aquele pastel frito na hora, churros para adoçar a noite, cachorro-quente e muito mais.