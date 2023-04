Fabricação de queijos de Aquidauana é destaque em sabor e qualidade

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Produção tem desenvolvido políticas públicas de incentivo, de crescimento e apoio aos pequenos produtores da agricultura familiar do município, conforme planejamento de gestão implementado pelo prefeito Odilon Ribeiro para fomentar e valorizar a agricultura familiar aquidauanense.

Com o apoio da AGRAER e do SENAR, a Secretaria Municipal de Produção tem dado suporte a dezenas de pequenos produtores para buscar novos conhecimentos e se qualificarem, principalmente, na sustentabilidade da produção, para o desenvolvimento e agregar mais valor aos produtos.

Um exemplo claro desse desenvolvimento da agricultura familiar aquidauanense é o do casal Marcelo Marim Mazetto e Patrícia Yoko Takase, proprietários da queijaria artesanal Bote Certo, localizada na estrada que dá acesso ao Mirante do Paxixi, no distrito de Camisão, em Aquidauana.

Há cinco atrás, Marcelo e Patrícia compraram a área e montaram a chácara Bote Certo, começando a tornar realidade o sonho de se tornarem produtores. Como eles mesmo lembraram à reportagem da AGECOM, “no início compramos só as 05 primeiras reses e começamos a comercializar leite em pequena escala na cidade”. Atualmente, eles são proprietários de 14 reses que produzem leite de qualidade, para a fabricação de queijos e muçarela artesanal.

Os produtores Marcelo e Patrícia destacaram que o apoio da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Produção foi fundamental para a realização do sonho em tornar realidade na construção de sua primeira fábrica de queijos artesanais.

“Desde o começo, tivemos total apoio da prefeitura e da AGRAER na orientação da planta e construção da fábrica no processo de fabricação dos queijos, com qualidade e dos cursos de qualificação que participamos e foram oferecidos gratuitamente a nós produtores. Hoje, nós também contamos com apoio do SENAR”, afirmou Marcelo Marim.

Há 1 ano, o casal Marcelo e Patrícia estão a todo vapor na fabricação dos queijos e da muçarela. “A nossa demanda vem crescendo e a procura pelos produtos aumentando”, contaram os produtores. A mão de obra na produção dos queijos vem da própria família, além do casal trabalham na empresa, a filha e o genro.

Com isso, com a produção estruturada, qualificada e crescente, a renda da família produtora tem melhorado e o planejamento deles é ampliar e fazer novos investimentos. “Queremos ampliar a fábrica de produção e melhor a genética do gado, para aumentar a produção do leite”, revelou Marcelo Mazetto.

Atualmente, a venda dos produtos ocorre na própria propriedade no distrito de Camisão e eles também fornecem para a Vinícola Terroir Pantanal, em Camisão. Através da venda na vinícola, que é a primeira de MS, os queijos fabricados na Chácara Bote Certo são consumidos por turistas brasileiros e estrangeiros, que visitam a vinícola.

Outro diferencial que a família produtora oferece, é que quem quiser pode ir até a chácara e conhecer o local, a vivência no campo. Já na cidade de Aquidauana, eles fazem entregas semanais, atendendo aos pedidos e encomendas dos clientes.

Atualmente, a queijaria Bote Certo fabrica e vende os seguintes produtos: queijo frescal, queijo trufado com doces de leite e goiabada, nózinho, nózinho temperado com chimichurri, trança de alho, bolinha de muçarela recheada com azeitona, pimenta biquinho, requeijão e salame. Os preços são acessíveis e variam de R$ 28,00 a R$ 40,00.

De acordo Marcelo, a expectativa para o futuro é aumentar a produção, melhorar ainda mais a qualidade dos produtos e também tornar a empresa conhecida em todo Brasil, e quem sabe atender as grandes redes de supermercados do país

Segundo explicou a secretária Paula Polini, com o suporte da Secretaria de Produção de Aquidauana, os produtores conquistaram o Selo de Inspeção Municipal (Simas), que garante o direito aos proprietários da queijaria Bote Certo de vender seus produtos de forma legal e com segurança e dentro das exigências da vigilância sanitária.

SERVIÇO – Para mais informações sobre o selo SIMAS ou para receber suporte da Secretaria Municipal de Produção de Aquidauana, os interessados podem entrar em contato com a equipe na sede da secretaria, na Rua Giovane Toscano de Brito, 2765 – Bairro da Serraria; ou pelo telefone: 3241-5874; Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13h.