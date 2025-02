Família de viajantes argentinos visita Camisão e se encanta com a culinária do pequi

Família marca Aquidauana na história / O Pantaneiro

Uma família de viajantes argentinos está em Camisão, distrito de Aquidauana, e se apaixonou pelas delícias preparadas com pequi, fruto típico da região. Paola, David, Gaia e a cachorra Wicca, vindos de Buenos Aires, estão em uma jornada pela América Latina e chegaram ao Brasil na última semana, entrando pelo município de Corumbá.

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, o casal conta que está há dois dias, eles se instalaram no Parque da Lagoa Comprida.

Além de explorarem a culinária local, o casal aproveita o movimento do fim de semana para comercializar produtos artesanais feitos por eles. Além de artesãos, são bailarinos e músicos, especializados na Música Popular Argentina. Quem quiser conhecê-los ou contratar uma apresentação pode encontrá-los com sua Kombi estacionada na esquina do pátio dos Correios, em Camisão.

A família compartilha suas experiências de viagem pelo Instagram @somosaire.porelmundo, onde registram momentos de sua jornada pela América Latina.