Feira da Estação agita Aquidauana neste sábado com shows, gastronomia e entrada gratuita

Feira da Estação / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza no sábado, dia 11, a Feira da Estação, um evento que promete transformar a Estação Rodoviária em um espaço vibrante de cultura, sabor e alegria. A programação começa a partir das 17h e é aberta a toda a comunidade, com entrada gratuita.

A feira contará com shows ao vivo das duplas Isaac & Luizão e Serpa Show, garantindo música de qualidade para todos os gostos. O público também poderá saborear uma gastronomia deliciosa, com opções que vão desde pratos típicos até lanches rápidos.

Além da música e da culinária, o evento valoriza a produção local com a exposição e venda de artesanato e produtos da agricultura familiar. É uma oportunidade para os artesãos e pequenos produtores mostrarem seu trabalho e comercializarem seus produtos diretamente com a população.

Para as crianças, a organização preparou um espaço kids com atividades e brincadeiras, garantindo a diversão da garotada enquanto os adultos aproveitam a programação.

A Prefeitura convida a todos para chamar a família, reunir os amigos e viver esse momento especial. A entrada é gratuita, e a expectativa é de grande público para celebrar a cultura, o empreendedorismo e o lazer em Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!