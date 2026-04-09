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Cultura

Feira da Estação agita Aquidauana neste sábado com shows, gastronomia e entrada gratuita

Evento acontece dia 11 de abril, a partir das 17h, na Estação Rodoviária em programação que inclui música ao vivo, artesanato, agricultura familiar e espaço kids

Da redação

Publicado em 09/04/2026 às 13:25

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Feira da Estação / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realiza no sábado, dia 11, a Feira da Estação, um evento que promete transformar a Estação Rodoviária em um espaço vibrante de cultura, sabor e alegria. A programação começa a partir das 17h e é aberta a toda a comunidade, com entrada gratuita.

A feira contará com shows ao vivo das duplas Isaac & Luizão e Serpa Show, garantindo música de qualidade para todos os gostos. O público também poderá saborear uma gastronomia deliciosa, com opções que vão desde pratos típicos até lanches rápidos.

Além da música e da culinária, o evento valoriza a produção local com a exposição e venda de artesanato e produtos da agricultura familiar. É uma oportunidade para os artesãos e pequenos produtores mostrarem seu trabalho e comercializarem seus produtos diretamente com a população.

Para as crianças, a organização preparou um espaço kids com atividades e brincadeiras, garantindo a diversão da garotada enquanto os adultos aproveitam a programação.

A Prefeitura convida a todos para chamar a família, reunir os amigos e viver esse momento especial. A entrada é gratuita, e a expectativa é de grande público para celebrar a cultura, o empreendedorismo e o lazer em Aquidauana.

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