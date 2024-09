Feira da Lua anima Piraputanga no feriadão de Independência

Objetivo é fazer da cidade uma vitrine de empreendedorismo e turismo / Divulgação

A Feira da Lua, organizada pelo Coletivo Natur Pira, deve animar Piraputanga, em Aquidauana, marcada para o próximo sábado, 7, feriado do Dia da Independência. A feira acontece na rua lateral do distrito.

O evento é uma vitrine para a comunidade, com uma ampla gama de opções gastronômicas e artesanais. Entre os pratos disponíveis, estão espetinhos, pastéis e sobá, enquanto o setor de artesanato conta com produtos feitos à mão e roupas. "Nosso objetivo é apoiar os feirantes de Piraputanga e, se houver espaço, também abrimos para os vizinhos de Palmeiras e Camisão", explica Juliana Saldanha, do Coletivo Natur Pira.

Além das delícias culinárias e artesanatos, a feira proporciona entretenimento com música ao vivo, bingos e sorteios. Estes atrativos têm contribuído para o aumento da frequência de visitantes, que vêm à feira para passar um tempo agradável com a família, das 17h às 22h.

A edição do próximo sábado contará com sorteios especiais para quem consumir na feira e algumas novidades dos patrocinadores, incluindo uma plataforma 360 graus e uma apresentação musical. Saldanha ressalta que as pousadas da região estão prontas para receber o aumento de turistas durante o feriado.

"Convidamos todos a virem para a feira, aproveitar as atrações e conhecer a culinária local. É uma ótima oportunidade para quem está visitando Piraputanga ou tem casa de final de semana", afirma Saldanha.