05 de Novembro de 2025 • 20:13

Talento local

Feira de Arte e Cultura reúne moda, capoeira e gastronomia na sexta-feira

A feira tem como objetivo promover o encontro entre artistas e a comunidade

Da redação

Publicado em 05/11/2025 às 18:09

Atualizado em 05/11/2025 às 18:16

A capoeira está entre os atrativos da feira / Agência Brasil

A Praça Imaculada Conceição recebe nesta sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 17h30, mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana. O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reunirá artistas, artesãos e apresentações culturais para valorizar o talento local.

Entre as atrações confirmadas estão a apresentação de moda africana com Natasha Constantino e a demonstração de capoeira do grupo Cordão de Ouro, conhecido por suas apresentações energéticas e ritmadas. O evento contará ainda com opções de diversão infantil e variedade de gastronomia local.

A feira tem como objetivo promover o encontro entre artistas e a comunidade, oferecendo espaço para exposição de trabalhos artesanais e manifestações culturais típicas da região. A organização convida a população para prestigiar o evento, que reúne arte, cultura e sabor em um mesmo espaço, fortalecendo a identidade cultural aquidauanense.

