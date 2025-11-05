Feira de Arte e Cultura reúne moda, capoeira e gastronomia na sexta-feira

A capoeira está entre os atrativos da feira / Agência Brasil

A Praça Imaculada Conceição recebe nesta sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 17h30, mais uma edição da Feira de Arte e Cultura de Aquidauana. O evento, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reunirá artistas, artesãos e apresentações culturais para valorizar o talento local.

Entre as atrações confirmadas estão a apresentação de moda africana com Natasha Constantino e a demonstração de capoeira do grupo Cordão de Ouro, conhecido por suas apresentações energéticas e ritmadas. O evento contará ainda com opções de diversão infantil e variedade de gastronomia local.

A feira tem como objetivo promover o encontro entre artistas e a comunidade, oferecendo espaço para exposição de trabalhos artesanais e manifestações culturais típicas da região. A organização convida a população para prestigiar o evento, que reúne arte, cultura e sabor em um mesmo espaço, fortalecendo a identidade cultural aquidauanense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!