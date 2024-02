Feira Indígena será reformada para potencializar economia e turismo

Feira Indígena é ponto turístico em Aquidauana / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana segue as tratativas para a reforma e ampliação da Feira Indígena da Estevão. Obra será feira em parceria com o Governo do Estado e o município.

O prefeito Odilon Ribeiro já recebeu no início deste mês a equipe técnica da SEMADESC (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para pontuar detalhes necessários do convênio. O projeto está pronto e a obra orçada em aproximadamente R$ 1 milhão.

Diariamente, nesse espaço, os indígenas, em sua maior parte, mulheres, que trabalham comercializando produtos da agricultura familiar indígena, produzidos nas aldeias de Aquidauana.