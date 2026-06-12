Feira Literária de Bonito terá a presença de Pedro Bial

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Entre os dias 7 e 12 de julho, Bonito recebe a 10ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB), que neste ano celebra uma década de história com uma programação voltada à literatura, à cultura e à formação de leitores. Entre os nomes confirmados está o jornalista, escritor, apresentador e contador de histórias Pedro Bial.

Com uma trajetória marcada pela atuação no jornalismo, na televisão e na literatura, Pedro Bial conquistou o reconhecimento do público por seu olhar sensível sobre temas ligados à cultura, à sociedade e às histórias humanas. Sua participação na FLIB promete proporcionar um encontro especial com leitores e admiradores, reunindo reflexões, experiências e diálogos sobre literatura e a vida contemporânea.

A programação completa da 10ª FLIB ainda será divulgada pela organização, mas a presença de Pedro Bial amplia a expectativa para a edição comemorativa da feira, que já anunciou outros nomes de destaque, como o cantor e compositor Jorge Vercillo e a cantora Sandra Sá.

Neste ano, a FLIB terá como tema “Literatura, linguagens, histórias e memórias”, propondo reflexões sobre a diversidade das formas de expressão, a valorização das narrativas e a preservação das memórias individuais e coletivas.

A programação também contará com a quarta edição do Concurso de Redação, voltado aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, além de contação de histórias, teatro de mamulengo, encontros com escritores, rodas de conversa e diversas atividades culturais abertas ao público.

Entre os autores já confirmados estão Sergio Vaz, Mariana Salomão Carrara, Daniel Munduruku, Oscar Nakasato, Ana Martins Marques, Kaio Ramos, Moema Vilela, Jucélia Silva, Jusley Sousa, Jade Ribeiro, Miguela Moura e Leonardo Piana. A tradicional sessão “Dedo de Prosa” deverá reunir cerca de 40 escritores durante os cinco dias de programação, fortalecendo o intercâmbio cultural e o incentivo à leitura.

Consolidada como um dos mais importantes eventos literários de Mato Grosso do Sul, a FLIB promove o acesso à literatura, estimula a formação de leitores e fortalece o cenário cultural da região.

A Prefeitura de Bonito apoia a realização da Feira Literária de Bonito e mantém seu compromisso com o fortalecimento da educação, da cultura e das iniciativas que ampliam o acesso ao conhecimento e à formação cidadã.

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