Feirinha de Camisão celebra a cultura, a gastronomia e a agricultura familiar neste sábado

Evento acontece no dia 25 de abril, a partir das 18h, no Distrito de Camisão com entrada é gratuita
Morro do Paxixi / O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana convida a comunidade para um encontro especial de valorização da cultura, da tradição e dos sabores locais. A Feirinha de Camisão será realizada no próximo sábado (25), a partir das 18h, no Distrito de Camisão, zona rural do município.
O evento tem como objetivo valorizar quem produz, quem cria e quem faz a comunidade acontecer. Serão oferecidos produtos da agricultura familiar, artesanato local e a rica gastronomia da região, além de manifestações da cultura popular que celebram a identidade do pantaneiro e do sul-mato-grossense.
A Feirinha de Camisão é uma oportunidade para os moradores do distrito e visitantes prestigiarem o trabalho dos produtores rurais, artesãos e empreendedores locais, fortalecendo a economia da região e promovendo o lazer em família.
A Prefeitura reforça o convite para que todos tragam as famílias e vivam esse momento especial, valorizando a cultura e a tradição de Aquidauana. A entrada é gratuita.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
O Rasta Viajero
Com nove anos de estrada e 13 países percorridos, José Pablo o Rasta Viajero traz sua jornada de desapego e coragem para o Mato Grosso do Sul.
PLANEJAMENTO
Encontro contou com a presença da presidente do CETRAN/MS, Dra. Regina Maria Duarte.
ORGULHO
Além de registrar excelentes desempenhos individuais, todos os atletas superaram suas melhores marcas pessoais.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS