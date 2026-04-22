Feirinha de Camisão celebra a cultura, a gastronomia e a agricultura familiar neste sábado

Morro do Paxixi / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana convida a comunidade para um encontro especial de valorização da cultura, da tradição e dos sabores locais. A Feirinha de Camisão será realizada no próximo sábado (25), a partir das 18h, no Distrito de Camisão, zona rural do município.

O evento tem como objetivo valorizar quem produz, quem cria e quem faz a comunidade acontecer. Serão oferecidos produtos da agricultura familiar, artesanato local e a rica gastronomia da região, além de manifestações da cultura popular que celebram a identidade do pantaneiro e do sul-mato-grossense.

A Feirinha de Camisão é uma oportunidade para os moradores do distrito e visitantes prestigiarem o trabalho dos produtores rurais, artesãos e empreendedores locais, fortalecendo a economia da região e promovendo o lazer em família.

A Prefeitura reforça o convite para que todos tragam as famílias e vivam esse momento especial, valorizando a cultura e a tradição de Aquidauana. A entrada é gratuita.

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