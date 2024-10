Feriadão deve ser de variações climáticas em Aquidauana

Previsão indica chuva para regiões pantaneiras / O Pantaneiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou a previsão do tempo para Aquidauana durante o feriado prolongado desta semana. Com a sexta-feira (11) sendo o feriado estadual de Divisão do Estado de Mato Grosso do Sul e o sábado (12) marcado pelo feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, os moradores devem se preparar para variações climáticas significativas.



Na sexta-feira (11), as temperaturas devem variar entre 20ºC e 33ºC, com o dia começando encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva ao longo da manhã. Esse cenário úmido pode trazer algum alívio após dias de calor intenso.



Para o sábado (12), a mínima será de 18ºC e a máxima de 34ºC, com céu parcialmente nublado e a chance de chuvas isoladas. Embora o sol possa aparecer, a nebulosidade continuará presente, trazendo possíveis momentos de instabilidade.



Já o domingo (13) deve ser o dia mais quente do final de semana, com temperaturas entre 20ºC e 37ºC. O céu permanece com muitas nuvens e há previsão de chuvas isoladas, mantendo o clima instável.



Os moradores de Aquidauana devem se preparar para um feriado de clima variado, alternando entre calor e pancadas de chuva, com a expectativa de dias nublados.