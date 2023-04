Feriado vai movimentar principais pontos turísticos do Estado

Divulgação

Celeiro de grandes belezas naturais, Mato Grosso do Sul está preparado para receber muitos turistas neste feriado da Semana Santa. A expectativa é de grande movimentação e alta ocupação dos hotéis nas principais cidades turísticas do Estado.

A data coincide com a temporada de pesca que está em pleno movimento e com o retorno de balneários e atrações que estavam fechadas devido o tempo.

Em Bonito, principal ponto turístico do Estado, a previsão é que haja ocupação de 90% da rede hoteleira da cidade e grande fluxo nos balneários e passeios disponíveis. Todos estarão abertos, em pleno funcionamento. Referência no ecoturismo, a cidade recebe visitante do Estado, do Brasil e até de outros países.

“Expectativa muito boa, porque todos os balneários estão funcionando, a previsão é de tempo bom e a cidade está preparada para receber os turistas neste feriado, assim como o bom movimento que teve nos feriados anteriores. Depois faremos um balanço sobre o número de turistas que tivemos neste período”, afirmou Elias de Oliveira Francisco, diretor da Secretaria Municipal de Turismo de Bonito.

Gabriel Calderon, gerente do Hotel Sesc Bonito, que é presidente do Contur (Conselho Municipal de Turismo), destacou que todo setor está muito confiante no resultado deste feriado. “Bonito é uma cidade de lazer, que recebe muitas famílias.

Todos atrativos estão operando e o nível dos rios estão ótimos, as chuvas deixaram eles cheios e cristalinos. A previsão ainda é de tempo bom, que não vai comprometer”.

Com alta lotação na cidade, Calderon recomendou que o turismo já venha com seu roteiro e programação definida, não deixando para última hora a marcação de hospedagem e até entrada nos balneários. “Tanto os hotéis, como os atrativos tem sua capacidade limitada, precisa se programar antes”.

Gerente do Hotel Águas de Bonito, Geovânia Oliveira, contou que a unidade já está com 100% de lotação. “Faz 15 dias que todas as vagas ficaram reservadas, só tenho vagas agora para o feriado de maio. Um grupo de estrangeiros inclusive está saindo no sábado e outro chegando no domingo. Espero que todos possam descansar e aproveitar a estadia”.

Pantanal

Rota do Pantanal de Mato Grosso do Sul, Corumbá vai receber uma grande quantidade de turistas neste feriado, muitos atrás da prática de pesca, que retornou em março após o período de Piracema. A cidade recebe muita gente neste feriado, ajudando a impulsionar a economia e o turismo local.

Segundo levantamento feito pelo Observatório de Turismo da Fundação de Turismo do Pantanal a expectativa é que a rede hoteleira da cidade chegue a 70% de ocupação nos meios urbanos. Neste feriado também se espera a chegada de muitos visitantes que se deslocam para Corumbá e ficam na casa de amigos e parentes. De acordo com o instituto este fluxo fica notável pelo aumento do movimento nos restaurantes.

Ademilson Esquivel, empresário do Turismo de Pesca em Corumbá, ressaltou que todos os seus barcos já estão reservados para turistas neste feriado. Ele ponderou que os agendamentos tinham sido feitos até um ano antes. “Aqui se faz a programação para este feriado com muita antecedência. A temporada de pesca tem esta dinâmica. Não apenas no meu caso, mas de todo setor”.

O diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, destacou que a expectativa positiva do turismo no Estado, reflete a retomada do setor após a pandemia. “Teremos neste feriado alta taxa de ocupação principalmente na região de Bonito e Serra da Bodoquena. Na região do Pantanal também vai seguir este caminho, porque a pesca esportiva está muito alta, independente até do feriado”.

Ele ponderou que outras cidades também vão receber muitos turistas. “Outros municípios também são procurados, como Rio Verde, Costa Rica e Ponta Porã. Vamos acompanhar (movimento) e esperamos que todos tenham um ótimo feriado, o clima está bem legal, com poucas chuvas, e as atividades em pleno funcionamento”.