Festa da Farinha terÃ¡ show com Guilherme e Benuto e Leonardo

A 17ª edição da Festa da Farinha, em Anastácio, já tem duas atrações confirmadas! A dupla Guilherme e Benuto e o cantor Leonardo.

Eles se apresentam em dias diferentes e os show são gratuitos na praça Arandu.



Leonardo se apresenta no dia 3, mesmo dia em que o cantor Thiago Carvalho sobe ao palco e a dupla querida do momento no dia 2.