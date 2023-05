Festa da Linguiça de Marcaju continua neste sábado com show da dupla Gian e Giovani

Tradicional festa reuniu milhares no primeiro dia / Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracaju

A tradiconal Festa da Linguiça de Maracaju continua neste sábado, 29, com show da dupla Gian e Giovani. O evento eva milhares de turistas para movimentar economia local.

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, deu ênfase a tradição da produção de linguiça nas fazendas sul-mato-grossenses. "Além da cultura, tem a filantropia, pois a renda é revertida para projetos e entidades. A parceira do Governo do Estado é fundamental".

Fundador do Rotary Club de Maracaju, que organiza a festa, Mário Aniz foi homenageado na abertura do evento. "São 52 anos de criação do Rotary e o senhor Mário Aniz é uma figura emblemática. Me lembro até hoje de muitas conversas que tivemos e muitos conselhos recebidos", disse Eduardo Riedel durante a homenagem.

O governador Eduardo Riedel participou do evento e reafirmou a importância da Festa da Linguiça para a cultura de Mato Grosso do Sul. "É um evento especial, de resgate de toda nossa cultura, após uma pandemia que deixou muita gente isolada. A festa faz parte da nossa história e volta com força total", destaca Riedel.

No domingo (30), o show é de Yasmin Santos. O evento será encerrado com o tradicional almoço , na segunda-feira (1°).

Realizada no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza, a Festa da Linguiça tem neste ano a expectativa de reunir 25 mil pessoas nos quatro dias. A organização ainda espera vender 20 toneladas de linguiça nesse período.