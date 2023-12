Festas devem movimentar mais de 10,1 milhões de passageiros pelo país

Aeroportos brasileiro / Foto: Divulgação

Mais de 10,1 milhões de pessoas irão movimentar aeroportos e rodoviárias em todo o Brasil durante as festas de final de ano. É o que aponta o levantamento feito pelo Ministério do Turismo com base em dados das administradoras dos terminais aéreos e rodoviários nacionais.

Os números refletem o bom momento da economia do país, como comentou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “Tivemos um ano excelente para o setor, alcançamos números que há tempos não atingíamos, graças a política econômica nacional, sob o comando do Presidente Lula, que tem colocado o país novamente no caminho do desenvolvimento. E com isso, o turismo cresce junto e nosso povo passa a ter mais oportunidade de viajar pelo Brasil”, afirmou.

A maioria da procura por voos no período é para destinos litorâneos, como as praias do Nordeste, Salvador e Recife, principalmente. Cidades turísticas, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também estão na escolha dos passageiros. Já São Paulo lidera com quantidade de voos.

O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é o que terá maior movimentação. De acordo com a administradora, são esperados cerca de 1,5 milhão de pessoas circulando pelo terminal. O mesmo acontece em Brasília, com previsão de 1,3 milhão de turistas levantando voo no aeroporto internacional da capital.

A CCR Aeroportos, que opera 14 terminais com voos comerciais no país, projeta um alto número de passageiros durante as festividades de fim ano. São esperados cerca de 530 mil embarques e desembarques nos aeroportos do grupo, neste período.

Terminais menores também esperam um grande fluxo, como é o caso do aeroporto de Petrolina (PE) que prevê aumento de 17% no número de passageiros entre Natal e Réveillon. Mais de 20 mil pessoas devem embarcar e desembarcar entre esta sexta-feira, 22, e o dia 2 de janeiro. Em Paulo Afonso, na Bahia, são esperadas 1,2 milhões de pessoas.

RODOVÍARIAS - As rodovias também estarão movimentadas durante o período de festas de final de ano. A expectativa é mais de 2 milhões de passageiros cortem as estradas do país de norte a sul.

Entre os terminais com maior fluxo estão os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara (SP), que se preparam para receber 850 mil passageiros, o que representa um aumento de cerca de 10% em relação ao ano passado. E também a Rodoviária Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte, com expectativa de 496 mil pessoas até o dia 2 de janeiro.

RECORDE NA AVIAÇÃO - De janeiro a novembro, a movimentação de passageiros na aviação civil brasileira superou a marca de 100 milhões, foram 83,5 milhões de passageiros domésticos e 19,1 milhões internacionais. Em quatro anos, é a primeira vez que essa média é alcançada.

Esses números representam ainda um crescimento de 5,1% em relação ao fluxo total do ano de 2022, que fechou em 97,6 milhões de passageiros. Ou seja, antes mesmo da conclusão do ano de 2023, a aviação brasileira já superou a movimentação total (janeiro a dezembro) registrada em 2022.