Festival América do Sul movimenta Corumbá com arte, cultura e integração

O Festival América do Sul 2025 transforma Corumbá em um território de encontros e celebrações / Divulgação/Agência de Notícias de Mato Grosso do Sul

Corumbá será novamente tomada neste sábado, dia 17, pela energia vibrante do Festival América do Sul (FAS), que neste ano tem como tema “Singularidades que integram a América do Sul”. Em sua edição atual, o FAS segue reafirmando o compromisso de promover a integração cultural dos povos do continente por meio de uma vasta programação artística e reflexiva que ocupará os principais espaços da cidade.

Ao longo do dia, corumbaenses e turistas poderão vivenciar uma imersão na riqueza cultural sul-americana, com atividades que vão da literatura ao circo, da música ao artesanato, sempre com uma proposta de diálogo entre tradição, inovação e sustentabilidade.

A programação começou cedo, a partir das 8h, com oficinas de cerâmica andina, bordado em folhas do cerrado, upcycling em jeans e literatura no Moinho Cultural, com o tradicional Quebra Torto Literário, que recebe os autores Paulo Lins, Ysloany Machado e Henrique Medeiros. A manhã ainda traz, às 9h, a apresentação do projeto Catedral Erudita na Igreja Nossa Senhora da Candelária, unindo música clássica e patrimônio histórico.

Tarde de oficinas, grafite, rodas de conversa e skate

Durante a tarde, o público poderá participar da Oficina de Passinho (às 17h no Moinho Cultural), da Oficina de Estamparia (14h na Escola Dr. Cássio Leite de Barros), ou visitar os estandes de saberes tradicionais e mercado criativo, abertos das 10h às 21h, ao lado do Centro de Convenções.

A partir das 14h, artistas urbanos deixam sua marca com atividades de graffiti na Praça CEU Heloísa Urt, enquanto o Poliesportivo de Corumbá recebe o Campeonato de Skate, reunindo a juventude local e visitantes em uma celebração da cultura de rua. Simultaneamente, acontece o espetáculo do Circo Internacional Zulpeta, na APA de Ladário, levando encanto às famílias.

Às 15h, o auditório do Centro de Convenções abre espaço para reflexões sobre cultura afro-brasileira com a mesa de diálogos Patrimônio Cultural/Cultura Afro. No mesmo local, ocorre a oficina "O Reino Mágico dos Orixás", promovendo o conhecimento das heranças religiosas e artísticas afrodescendentes.

Noite de grandes atrações musicais e teatro internacional

No início da noite, o palco do Centro de Convenções recebe o espetáculo internacional “Y la Música Viene”, seguido por uma das atrações mais aguardadas do festival: o Palco das Américas será tomado, às 19h, pelo som envolvente do grupo Buena Vista Social Club Tribute (Cuba), seguido, às 21h, pela inesquecível voz de Alcione, ícone da música brasileira.

A programação noturna se estende ao Palco do Porto, onde, a partir das 23h, o público poderá curtir os ritmos do músico Julio Ruschel, seguido, à 0h30, pela vibrante apresentação da banda boliviana Fiesta Cuetillo — reforçando o espírito transfronteiriço do festival.

Arte para todos os públicos

Para os amantes do teatro, às 17h, a Cia. Tarsila de Artes Cênicas apresenta a comédia “Balança Mas Não Cai!” na Areninha, e ao longo do dia, o público pode visitar a Galeria de Artes Visuais e o Pavilhão dos Países, onde se encontram expressões culturais de nações como Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Paraguai e do próprio Mato Grosso do Sul.

O Festival América do Sul 2025 transforma Corumbá em um território de encontros e celebrações, onde o passado e o presente, o local e o continental, se entrelaçam em uma programação intensa e plural. Neste sábado, as ruas da cidade respiram arte, identidade e integração. A entrada gratuita em todas as atividades.