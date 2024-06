Filme de cineasta aquidauanense estreia Festival Bonito CineSur

Em um marco significativo para o cinema sul-mato-grossense, o diplomata e cineasta Essi Rafael Mongenot Leal se prepara para a estreia de seu documentário "As Quatro Estações da Juventude" no maior festival de cinema do Mato Grosso do Sul, o Bonito CineSur. O evento, que ocorrerá no final de julho, promete trazer uma celebração da sétima arte para a pitoresca cidade de Bonito, famosa por suas belezas naturais.

Essi Rafael Mongenot Leal é um exemplo vivo de resiliência e paixão. Nascido em Aquidauana, desde cedo nutria um profundo amor pelo cinema e uma curiosidade inata pela diplomacia. Aos 15 anos, mudou-se para Campo Grande em busca de estudos no Ensino Médio, carregando consigo as histórias do Pantanal e a determinação de seguir seus sonhos. Mais tarde, ingressou na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para estudar Cinema, onde começou a produzir documentários.

Apesar das dificuldades financeiras inerentes à produção cinematográfica, Rafael nunca abandonou seu sonho. Paralelamente, começou a trilhar um caminho na diplomacia, fazendo provas para o Itamaraty e aprofundando seus conhecimentos em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo (USP).

Diplomata com alma de cineasta

Atualmente com 35 anos, Essi Rafael equilibra com maestria suas duas paixões. Trabalhando como diplomata, ele nunca deixou de lado o cinema, participando da produção de curtas e documentários premiados. Entre seus trabalhos notáveis, destaca-se um documentário registrado em Cartagena das Índias, na Colômbia, que só conseguiu acompanhar graças a uma licença do Itamaraty.

Rafael lembra com carinho dos tempos em que, ainda estudante no Instituto Educacional Falcão, desenhava bandeiras de países e se encantava com a diversidade geopolítica do mundo. Esse interesse se transformou em uma carreira de sucesso no Itamaraty, onde foi um dos 18 selecionados em ampla concorrência entre mais de 6 mil candidatos.

"As Quatro Estações da Juventude": 13 Anos de realização

O documentário "As Quatro Estações da Juventude" é uma obra que reflete a visão única e a paciência de Rafael. Filmado ao longo de 13 anos, o projeto acompanha a vida de dez estudantes universitários e suas vivências particulares no Brasil. A longa jornada de produção é um testemunho da dedicação e do estilo meticuloso de Rafael, que prefere trabalhar sem pressa, garantindo que cada detalhe seja cuidadosamente elaborado.

Estreia no Bonito CineSur

Agora, essa longa espera chega ao fim com a estreia de "As Quatro Estações da Juventude" no Bonito CineSur. “Chegou a hora da estreia do filme, finalmente! Começamos em 2010, foram 14 anos entre o primeiro dia de filmagem e a estreia... Recebi a notícia de seleção do filme para o Bonito CineSur, maior festival do MS atualmente. Vai ser nossa primeira exibição pública no Brasil”, comemorou Rafael.

A seleção para o festival é um reconhecimento significativo para o trabalho de Rafael e uma oportunidade para compartilhar sua visão com um público mais amplo. O Bonito CineSur é conhecido por celebrar a diversidade e a riqueza do cinema regional, e a inclusão do documentário de Rafael promete ser um dos destaques do evento.

Um olhar para o futuro

Com a estreia iminente de seu documentário, Essi Rafael Mongenot Leal continua a provar que é possível conjugar duas carreiras aparentemente distintas com sucesso. Seu trabalho como diplomata e cineasta não apenas enriquece sua própria vida, mas também contribui para a cultura e o entendimento global.

O Bonito CineSur, com sua atmosfera vibrante e cenário deslumbrante, será o palco perfeito para a estreia de "As Quatro Estações da Juventude". O evento promete atrair cinéfilos e profissionais da indústria do cinema de todo o Brasil, celebrando a estreia de um documentário que é, sem dúvida, uma obra de amor e dedicação.