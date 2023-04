Finalista do Prêmio de Turismo Responsável, MS conta com Bonito na premiação WTM Latin America

Bonito está na final do prêmio de turismo responsável / Prefeitura de Bonito

O turismo de Mato Grosso do Sul, estará fortemente representado na WTM Latin America 2023 e concorre ao Prêmio de Turismo Responsável promovido pelo evento. A cidade de Bonito com seu ecoturismo e o case "Bonito Carbono Neutro" levou o MS a concorrer o prêmio.

O evento acontece de 03 a 5 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Cerca de 20 mil profissionais de viagens e turismo e 565 empresas expositoras se encontram para fazer networking, negociar e descobrir as últimas novidades do setor.

Parao diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, esta indicação já é reconhecimento do trabalho que Mato Grosso do Sul tem feito no turismo ao longo dos anos.

“Somos finalistas com o case de ‘Bonito Carbono Neutro’, o primeiro destino de ecoturismo do mundo carbono neutro. A categoria ‘Abordando as mudanças climáticas’ é justamente o tema central do nosso projeto. O Prêmio de Turismo Responsável é, para mim, um dos mais importantes do continente, especialmente no segmento do turismo responsável. Então a indicação ao prêmio já é um reconhecimento dessa boa prática”, avalia Wendling.

Rota gastronômica Pantaneira

Wendling, destaca as ações que serão desenvolvidas durante o evento. “Vamos bem fortes este ano na WTM LA, nosso estande terá capacidade para que cerca de 40 empresários sul-mato-grossenses estejam trabalhando conosco. Teremos um grande telão com mensagens e vídeos das campanhas de promoção dos destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, vamos apresentar a Rota Gastronômica Pantaneira no estande e em vários momentos do evento, vamos ativar uma comunicação chamar o público para o Mato Grosso do Sul logo na abertura do evento e teremos uma ativação no estande para que o público possa compensar carbono voluntariamente”.

Entre as ações de Mato Grosso do Sul está a capacitação de cerca de 50 buyers de 17 países e 50 agentes de viagens brasileiros, com informações sobre peculiaridades dos destinos turísticos sul-mato-grossenses.

“Vamos ter também capacitações para agências e operadoras nacionais e para hosted byers, que são os operadores internacionais e alguns deles vão visitar destinos como Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal, num famtour posterior ao evento. Além disso, somos apoiadores do espaço do Prêmio de Turismo Responsável, em que somos finalistas com o case ‘Bonito carbono neutro’. Então estaremos com uma participação forte, completa e esperamos ter um ótimo posicionamento da imagem do turismo de Mato Grosso do Sul na WTM Latina America 2023”, finaliza.

Wendling destaca também outras ativações importantes fora do estande de MS. “Vamos apoiar duas ações dentro da WTM. Uma será no estande da Brasilturis, que vem este ano com uma nova roupagem e posicionamento, e o MS é o patrocinador do coquetel com a apresentação da Rota Gastronômica Pantaneira aos visitantes deles. E também vamos apoiar um dia de gastronomia no evento ‘Skal Bem Receber’, da Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo e, com isso, queremos reforçarmos a nossa Rota já que nossa gastronomia representará o Brasil nesse evento”.

Os chefs e a cozinha show

Os chefs de Mato Grosso do Sul que farão parte da ação durante a WTM LA são o chef Paulo Machado, um dos grandes nomes da gastronomia sul-mato-grossense e que leva os sabores regionais para várias partes do mundo. Ele é um dos idealizadores da Rota Gastronômica Pantaneira; a chef Kalymaracaya, uma das primeiras e maiores chefs indígenas do país, integrante do povo Terena da Aldeia Bananal; o chef Moacir Sobral, que é referência em alta gastronomia brasileira e doutorando em Patrimônios Alimentares; e o chef Lucas Caslu, que se denomina “nipo-caipira-campo-grandense” e trabalha pela valorização da cultura alimentar mundo afora.

Nos três dias de evento, no estande de Mato Grosso do Sul, haverá uma cozinha show com apresentação de alguns pratos da Rota Gastronômica Pantaneira. A partir das 16h, os visitantes poderão conhecer os chefs que desenvolveram o projeto e também degustar os pratos preparados.

Prêmio de Turismo Responsável

Com o objetivo de descobrir, reconhecer e promover exemplos de boas práticas na região latino-americana, incluindo iniciativas que vão desde proteção à criança e benefícios para a comunidade, até as emissões de gases de efeito estufa e reduções em plásticos descartáveis, o Prêmio foi lançado em 2019 com a primeira edição entregue virtualmente no ano passado.

Finalistas

Em ordem alfabética, são 15 finalistas desta edição: Diáspora.Black (Brasil), Equatur (Equador), Governo de Antioquia (Colômbia), Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Brasil), La Union Coffee Farm (Colômbia), Las Torres Patagonia (Chile), Pipa Convention Bureau (Rio Grande do Norte/Brasil), Quinti Ecuador (Equador), Raízes Desenvolvimento Sustentável (Brasil), Rede BATUC – Turismo Comunitário da Bahia (Brasil), Rota do Enxaimel (Pomerode – SC/Brasil), Say Hueque (Argentina), Sebrae Maranhão (Brasil), Toca do Kainã (Santo Antonio do Jardim – SP/Brasil) e Wilderness Patagonia (Argentina). Os vencedores serão anunciados no dia 4 de abril, no palco do teatro Explore Transformation.

Turismo do MS na WTM LA

Este ano a WTMLA terá como tema ‘Explore Novos Horizontes’ e é considerado um dos mais importantes eventos do setor na América Latina. E, nesta 10ª edição, o Estado contará com um estande de 100 m2 e uma caravana, em parceria com o Sebrae MS, com a participação de cerca de 40 empresários do trade sul-mato-grossense. A estrutura do estande é destinada à exposição dos destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, ativações de promoção, atendimento ao público, reuniões, relacionamento com mídia especializada, operadores e agentes de viagens.