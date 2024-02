FIPEC 2024 terá Torneio de Arremesso no dia 15 de março

Festival de pesca na região / Marcio Renê/Prefeitura de Corumbá

A edição deste ano do Fipec (Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá) terá a novidade do Torneio de Arremesso, no dia 15 de março, no Rio Paraguai.

“O FIPEC é mais um evento consolidado no calendário local e que movimenta nossa economia. Mais uma vez contamos com apoio de vários parceiros para fazermos uma festa muito bonita para nossa população e para os turistas que visitam a nossa cidade”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Seguem abertas as inscrições para a terceira edição do festival, marcado para os dias 15, 16 e 17 de março. A expectativa é reunir mais de 300 barcos e mil crianças ao longo da orla Rio Paraguai.

Os interessados podem se inscrever no site. Na categoria infantil, de 6 a 17 anos, as inscrições custam R$ 20 e a disputa será no sábado, dia 16, a partir das 07 horas. Os competidores serão divididos em baterias e a premiação será feita a partir das 15 horas no palco que será montado na ferradura do Porto Geral, onde também haverá sorteio de prêmios entre os inscritos.