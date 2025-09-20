FLIB 2025: confira as atrações do fim de semana

Atrações na Praça da Liberdade / Divulgação

A Feira Literária de Bonito segue até domingo (21) com uma programação diversificada que reúne escritores, artistas, pesquisadores e música na Praça da Liberdade.

No sábado (20), a programação começa cedo, com oficinas, painéis e encontros literários, passando por temas como literatura negra, biografias e mulheres na escrita. À tarde, a Praça da Liberdade recebe atividades para crianças e o Palco Principal apresenta teatro e música, com shows de David Tanganelli e Kalu à noite.

O domingo (21) fecha a festa com oficinas infantis, apresentações de balé e espetáculos musicais, entre eles Samba do Caramelo, Márcia Cordeiro e Angelique Brasil.

Confira a programação do fim de semana:

20 de Setembro | Sábado

08h: CIRCUITO LITERÁRIO – SALA CAROLINA: Oficina “Jogos de escrita para professores que “desobedecem” a sala de aula” – com Febraro de Oliveira – Pavilhão das Letras

09h30: CIRCUITO LITERÁRIO – SALA BITITA: Encontro de Intelectuais Negras(os) de Mato Grosso do Sul com Mirtes Rose Menezes Conceição, Alfa Oumar Diallo, Dr. Aleixo Paraguassú Netto, Euridio Ben Hur Ferreira, Maria Clara de Morais Porfirio, Isaac Newton Ramos, Alex Fraga, Hilza Ferri, Lenilde Ramos, Romilda Pizani, Deumeires Morais, Bartolina Ramalho Catanante, Rafael Belo – Pavilhão das Letras

09h30: CIRCUITO LITERÁRIO: Dedo de Prosa – “Conto Contemporâneo de/em MS” com Henrique Pimenta, Rogério da Silva Pereira, Eusvaldo Rocha Neto – Pavilhão das Letras

10h: CIRCUITO CULTURAL – Tenda das Crianças “Oficina de Brincadeiras Tradicionais” com Ramona Rodrigues – Praça da Liberdade

11h: POLÍTICAS PÚBLICAS – SALA BITITA: Roda de conversa: O papel dos parlamentares na realização dos eventos culturais – Josmail Rodrigues, Vander Loubet, Camila Jara, Ido Michels, Lelo Marchi e Marcelo Miranda – Pavilhão das Letras

11h30: POLÍTICAS PÚBLICAS – SALA BITITA: Roda de Conversa: Identitarismo e a produção cultural – Camila Jara, Ido Michels, Jacy Curado e Ben-Hur Ferreira

13h: CIRCUITO LITERÁRIO – SALA FLORA: Oficina de Grafismo “MboJeguaHa” com Anarandá – Pavilhão das Letras

14h: CIRCUITO PEDAGÓGICO – Teatro com Circo do Mato “O grandioso mini cirquim nas arábias” – Palco Principal

14h: POLÍTICAS PÚBLICAS – SALA BITITA – Painel “Misoginia na Internet” com Luciane Leopoldo Belin, Aparecida Gonçalves, Graziele Carra Dias e Kátia Guimarães – Pavilhão das Letras

14h: CIRCUITO LITERÁRIO – Roda de Conversa “Enegrecendo a História: Literatura negra, desafios e avanços a partir de referências literárias” com Paty Wolff, Rossini Benício Rodrigues, Maria Carol e Sarah Muricy – mediação de Romilda Pizani – Pavilhão das Letras

15h: CIRCUITO LITERÁRIO – Dedo de Prosa – “Mulheres” com Andressa Arce, Lucilene Machado, Anarandá, Luciana Roberto Kinikinau e Diana Pilatti – Pavilhão das Letras

15h: CIRCUITO CULTURAL – Fuzuê “Os Saltimbancos no meio do Fuzuê” – Palco Principal

16h: CIRCUITO CULTURAL – Tenda das Crianças “Brincadeiras Tradicionais e Cantigas de Roda” com Ramona Rodrigues, Vili Jr. e Pablo Morente – Praça da Liberdade

16h: CIRCUITO LITERÁRIO – Roda de Conversa “Mulherio das Letras em primeira pessoa” com Ayo Rosas, Eva Vilma, Márcia Longo Dutra, Rayanne Jarcem e Sarah Muricy – mediação de Adrianna Alberti – Pavilhão das Letras

17h: CIRCUITO LITERÁRIO – Roda de conversa com Fábio Quill e Eduardo Azevedo “Biografar em quadrinhos” com Mediação de Daniel Rockenbach – Pavilhão das Letras

18h: CIRCUITO LITERÁRIO – “Carolina em quadrinhos” com João Pinheiro e Sirlene Barbosa – Mediação de Daniel Rockenbach – Pavilhão das Letras

19h: CIRCUITO LITERÁRIO – Conversa com Andressa Marques “O lugar do real na ficção” com mediação de Marcelle Saboya e Evelise Couto – Pavilhão das Letras

20h: CIRCUITO LITERÁRIO – Conversa com Júlio Maria “Encantar biografias” com mediação de Maria Adélia Menegazzo – Pavilhão das Letras

21h: MUSICAL – Show David Tanganelli – Palco Principal

22h: MUSICAL – Show Kalu – Palco Principal

21 de setembro | Domingo

10h: CIRCUITO CULTURAL – Tenda das Crianças “Oficina de Brincadeiras Tradicionais” com Ramona Rodrigues – Praça da Liberdade

15h: CIRCUITO CULTURAL – Teatro com Circo do Mato “O grandioso mini cirquim nas arábias” – Palco Principal

16h: CIRCUITO CULTURAL – Tenda das Crianças “Oficina de Brincadeiras Tradicionais e Cantigas de Roda” com Ramona Rodrigues, Vili Jr. e Pablo Morente – Praça da Liberdade

16h: CIRCUITO CULTURAL – BALLET “No Ritmo do Tempo” com Batsarah Corpo & Dança – Palco Principal

16h40: CIRCUITO CULTURAL – BALLET “Ludus – Uma Jornada de Encantos, Brincadeiras e Aprendizados” com Ballet Municipal de Bonito – Palco Principal

19h: MUSICAL – Show Samba do Caramelo – Palco Principal

20h: MUSICAL – Show Márcia Cordeiro – Palco Principal

21h: MUSICAL – Show Angelique Brasil – Palco Principal

