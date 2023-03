Fofura no Pantanal: Videomonitoramento na Serra do Amolar flagra onça e filhote

Filhote de onça captado por videomonitoramento / (Foto: Reprodução)

Regiões estratégicas do Pantanal de Corumbá têm diversas câmeras de monitoramento da fauna e flora. Dentre as imagens de rotina, uma fofura foi compartilha pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro), na segunda-feira,27, uma onça-pintada e um filhote seguindo pela Serra do Amolar.

A câmeta trap registrou, no final de fevereiro, a onça, que passa pouco antes, e o filhote, saudável e em desenvolvimento. "A conservação da fauna e da flora é uma necessidade para equilibrar o meio ambiente. Além disso, a proteção do maior felino das Américas representa em um ativo para propriedades rurais por meio de diferentes projetos em torno do ecoturismo, da pecuária sustentável, entre outros. Produzir natureza é conservar".

O instituto reforça que a Lei n. 5.197, de 3 de janeiro de 1967, proíbe a caça no Brasil. Outra legislação vigente no âmbito de Mato Grosso do Sul é a que proíbe alimentar animais silvestres, procedimento conhecido como ceva. Essa é a lei n. 5673, de 8 de junho de 2021. Há também resoluções em outros estados que tratam o tema.

Confira o vídeo: