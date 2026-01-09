Folia nos Bairros inicia preparativos com programação descentralizada em Corumbá

A expectativa é que a iniciativa aqueça os tamborins e prepare o coração dos corumbaenses para o Carnaval
A estratégia tem como objetivo principal promover a inclusão, oferecer lazer acessível / Arquivo/Prefeitura de Corumbá
A energia do Carnaval começa a se espalhar pelas ruas de Corumbá. A Prefeitura Municipal deu início à programação pré-carnavalesca do Carnaval 2026 com o projeto "Folia nos Bairros", uma iniciativa que busca descentralizar a festa e levar música, cultura e diversão diretamente para as comunidades. As primeiras ações estão marcadas para os dias 10 e 11 de janeiro, com continuidade nos dias 17 e 18, espalhando a animação por diferentes regiões da cidade.
O projeto reforça o compromisso da administração municipal em valorizar todos os bairros, garantindo que os preparativos para a maior festa popular do país alcancem todas as regiões do município. A estratégia tem como objetivo principal promover a inclusão, oferecer lazer acessível e celebrar a identidade cultural local, envolvendo as comunidades nos próprios territórios onde vivem.
Mais do que apenas uma prévia dos desfiles e blocos oficiais, o Folia nos Bairros se configura como um momento de integração e fortalecimento dos laços comunitários. A expectativa é que a iniciativa aqueça os tamborins e prepare o coração dos corumbaenses para o Carnaval, assegurando que a tradição da folia seja compartilhada e vivenciada por toda a população, democratizando o acesso à programação cultural e iniciando a contagem regressiva para a festa de 2026.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Turismo
Natural da República Tcheca, o jovem ficará no Brasil até o dia 9 de janeiro
Atenção
Iniciativa oferece conta de luz com valor estável por até 12 meses, modelo pensado para uma fatura sem surpresas
Atenção
O atendimento será prestado por profissionais da Sala do Empreendedor de Anastácio
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS