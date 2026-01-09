Folia nos Bairros inicia preparativos com programação descentralizada em Corumbá

A estratégia tem como objetivo principal promover a inclusão, oferecer lazer acessível / Arquivo/Prefeitura de Corumbá

A energia do Carnaval começa a se espalhar pelas ruas de Corumbá. A Prefeitura Municipal deu início à programação pré-carnavalesca do Carnaval 2026 com o projeto "Folia nos Bairros", uma iniciativa que busca descentralizar a festa e levar música, cultura e diversão diretamente para as comunidades. As primeiras ações estão marcadas para os dias 10 e 11 de janeiro, com continuidade nos dias 17 e 18, espalhando a animação por diferentes regiões da cidade.

O projeto reforça o compromisso da administração municipal em valorizar todos os bairros, garantindo que os preparativos para a maior festa popular do país alcancem todas as regiões do município. A estratégia tem como objetivo principal promover a inclusão, oferecer lazer acessível e celebrar a identidade cultural local, envolvendo as comunidades nos próprios territórios onde vivem.

Mais do que apenas uma prévia dos desfiles e blocos oficiais, o Folia nos Bairros se configura como um momento de integração e fortalecimento dos laços comunitários. A expectativa é que a iniciativa aqueça os tamborins e prepare o coração dos corumbaenses para o Carnaval, assegurando que a tradição da folia seja compartilhada e vivenciada por toda a população, democratizando o acesso à programação cultural e iniciando a contagem regressiva para a festa de 2026.

