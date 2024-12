Fortes chuvas fecham Balneário Municipal em Bonito neste domingo

A administração municipal pediu a compreensão dos visitantes e reforçou que o Balneário será reaberto assim que o nível do Rio Formoso voltar ao normal / Divulgação/Prefeitura de Bonito

As fortes chuvas registradas na madrugada deste domingo, dia 22, que somaram 72 mm no local, elevaram significativamente o nível do Rio Formoso e levaram ao fechamento do Balneário Municipal de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com comunicado oficial da Prefeitura de Bonito, a interdição do atrativo foi determinada como medida de segurança, tanto para os banhistas quanto para os colaboradores do local. O fechamento busca prevenir acidentes em virtude do aumento do fluxo e da força das águas do rio.

A administração municipal pediu a compreensão dos visitantes e reforçou que o Balneário será reaberto assim que o nível do Rio Formoso voltar ao normal. Todas as atualizações sobre a situação do atrativo serão divulgadas nos canais oficiais da prefeitura.

A recomendação reforça o compromisso da cidade com a segurança de turistas e moradores, especialmente em períodos de condições climáticas adversas. Bonito, conhecida por sua vasta oferta de atrativos naturais, segue monitorando a situação para garantir a retomada das atividades com segurança.