Fulano di Tal leva espetáculo 'Guri-Árvore' para 12 cidades

Da próxima segunda-feira (27) até 11 de março, o grupo de teatro Fulano di Tal circula por Mato Grosso do Sul com apresentações do espetáculo 'A Fabulosa História do Guri-Árvore', oficinas e serenatas, por meio do projeto 'Os bocós e suas andanças pelo MS'.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do FIC (Fundo de Investimentos Culturais) de Mato Grosso do Sul, da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os 'bocós' começam as andanças pelo Norte do estado, passando por Rio Negro no dia 27 de fevereiro, São Gabriel do Oeste no dia 28 e, em Rochedo, no dia primeiro de março. Em seguida seguem para o Leste, em Ribas do Rio Pardo no dia 02 de março, Santa Rita do Pardo no dia 3 e, em Nova Andradina, no dia 4.

Na região Sul andam por Fátima do Sul no dia 06, em Rio Brilhante no dia 07 e, em Maracaju, em 08 de março. A circulação será encerrada na região Oeste, em Miranda no dia 09, em Aquidauana no dia 10 e, em Terenos, em 11 de março.

Cidades recebem apresentações de espetáculo, oficinas e serenatas!

Cada cidade receberá uma apresentação do espetáculo 'A Fabulosa História do Guri-Árvore'. Na peça, a partir de um amontoado de coisas desúteis, os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam uma viagem por uma terra estranha.

Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias, que dá início a contação dessa fabulosa história. Através do lúdico e por meio do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal utilizando também o Fazedor de Imaginanças.

Livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias. Junto aos personagens principais, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, as composições feitas especialmente para o espetáculo pelo músico e ator Ewerton Goulart. A classificação é livre.

Nas andanças, o grupo de teatro Fulano di Tal também irá realizar mediações culturais e oficinas, como descreve o diretor Marcelo Leite: "Para abrirmos diálogo com o público, aproximá-los do nosso fazer artístico e compartilharmos um pouco dos nossos conhecimentos, faremos uma mediação cultural com a comunidade e a oficina de Teatro de Objetos 'Lugar de ser Bocó – Criando Histórias com Objetos do Nosso Quintal', em cada cidade por onde passarmos".

"Outra ação será a 'Serenata dos Bocós', uma intervenção artística que faremos pelas ruas das cidades, com músicas, poesias e panfletagem, para divulgarmos as ações que realizaremos em cada local", completa o diretor Edner Gustavo.

Circulação será transformada em documentário

Toda circulação será gravada, usando a linguagem documental, com depoimentos da equipe e do público, cenas de bastidores, das apresentações e das oficinas. "Um registro que buscará a reflexão sobre o pensar e fazer teatro no estado de MS, com estreia no nosso canal do Youtube", finaliza Edner.

Serviço: o projeto 'Os bocós e suas andanças pelo MS´, do grupo de teatro Fulano di Tal, acontece de 27 de fevereiro até 11 de março, com programação gratuita em 12 cidades de MS. Saiba mais pelo Facebook, Instagram, site www.fulanodital.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (67) 98129-7263.

Programação:

Rio Negro: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 27 de fevereiro, às 16h30, na Escola Municipal São Francisco.

São Gabriel do Oeste: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 28 de fevereiro, às 19 horas, na Praça da Matriz.

Rochedo: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 01 de março, às 19 horas, na Praça Maria Sem Troco.

Ribas do Rio Pardo: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 02 de março, às 19 horas, na Praça Santos Dumont.

Santa Rita do Pardo: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 03 de março, às 19 horas, na Praça da Bíblia.

Nova Andradina: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 04 de março, às 19 horas, no Centro de Convenções Silvio Ubaldino de Sousa.

Fátima do Sul: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 06 de março, às 19 horas, na Praça Getúlio Vargas.

Rio Brilhante: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 07 de março, às 19 horas, na Escola Municipal Sidney Coelho Nogueira.

Maracaju: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 08 de março, às 19 horas, na Praça Central Nestor Pires Barbosa.

Miranda: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 09 de março, às 19 horas, na Praça Agenor Carrilho.

Aquidauana: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 10 de março, às 19 horas, na Praça Afonso Pena.

Terenos: apresentação do espetáculo ´Guri-Árvore´, em 11 de março, às 19 horas, na Praça de Eventos Leandro Corrêa.