Fundação do Turismo filia MS na Braztoa para ampliar mercado

A Fundação de Turismo se filiou a Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) para ampliação das visões de mercado no setor que agrega economia ao Estado.

“Gostamos muito do trabalho da Braztoa e temos feito algumas ações importantes com eles nos últimos anos. Já é um sólido trabalho conjunto e nossa filiação carimba o que de fato já vinha ocorrendo. É claro que sabemos dos benefícios de ser um associado dessa importante entidade e queremos aproveitar isso ao máximo. Nosso objetivo é que o turismo de Mato Grosso do Sul tenha mais visibilidade junto às operadoras associadas à Braztoa e que essa parceria gere mais oportunidades de negócios aos empresários do Estado”, enaltece Bruno Wendling, diretor-presidente da FundturMS.

“Damos as boas-vindas aos novos integrantes que, com certeza, trarão uma troca de expertises muito rica entre membros da entidade. Entendemos o crescimento do número de associados como um reconhecimento do canal aberto de networking entre membros, e ao diálogo positivo para estreitar e aprimorar as relações existentes em todos os setores do turismo, sempre promovendo nossos membros, além do trabalho ininterrupto em diversas frentes que são essenciais para o crescimento do setor e para uma gestão saudável dos negócios das empresas que fazem parte da associação”, disse Marina Figueiredo, presidente executiva da Braztoa.

Além do Estado, a Beeteller, instituição de pagamentos, licenciada pelo Banco Central do Brasil e certificada pela Associação Brasileira de Fintechs, e Interamerican, por sua vez, que retorna à entidade, uma agência latino-americana de relações públicas e marketing de destinos, se associaram.