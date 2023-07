Fundtur debate ações climáticas durante seminário nacional em Bonito

Passeio radical em Bonito / Foto: Divulgação

Com o tema ‘Desafios globais e oportunidades locais para a inovação’ será realizado no Sebrae, em Bonito, nesta quinta-feira (27), das 16h às 18h. O seminário de Ação Climática no Turismo, que reúne algumas das referências mais importantes do Brasil no setor para debater estratégias e ações.

Além dos debates, serão apresentados trabalhos realizados no âmbito dos objetivos da Declaração de Glasgow, realizada no Reino Unido em 2021 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), a visão estratégica do Governo Federal e estadual de Mato Grosso do Sul, assim como experiências em três níveis de impacto: Destinos, Atrativos e Empresas.

“Esse seminário vai reunir atores importantes que vêm trabalhando a temática no Mato Grosso do Sul e também em nível nacional. O Estado já vem realizando um trabalho desde de 2022 focando, de fato, na melhoria das questões relacionadas à sustentabilidade e ao clima. Certificamos Bonito como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo, vamos dar manutenção a essa certificação e agora vamos levar um debate mais ampliado aos setores público e privado sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas. Vamos falar sobre o que a Fundtur/MS tem de estratégia para os próximos anos tanto em relação ao município quanto em relação ao Estado. Vamos ouvir também da Green Initiative (empresa que certificou Bonito), da Embratur e de outros parceiros, quais ações estratégicas eles vão apresentar e nos ajudar a implementar para que MS seja cumpridor do seu acordo de Glasgow e cumpridor da meta de ser um Estado carbono neutro até 2030”, ressalta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS).

Confira quem participa e quais os temas dos debates: