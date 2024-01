Fundtur lança manual para orientar turismo de observação de aves

Divulgação

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, juntamente com Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, lançam Manual de Aviturismo - Recomendações para implantação nas RPPN’s de Mato Grosso do Sul.

Este manual foi cuidadosamente elaborado para auxiliar proprietários e gestores de RPPNs interessados em promover o aviturismo (turismo de observação de aves), uma atividade que não apenas valoriza a rica biodiversidade da região, mas também contribui para sua preservação e promove o desenvolvimento econômico por meio do turismo sustentável.

O que é o Manual de Aviturismo?

O Manual de Aviturismo é um guia prático que oferece orientações detalhadas sobre como implementar o aviturismo de forma sustentável em RPPNs. Ele abrange recomendações de boas práticas para desenvolver o turismo de observação de aves em uma RPPN, no manual irá apresentar ideias e passos para desenvolver este segmento respeitando a legislação vigente no Mato Grosso do Sul.

Como o Manual Beneficia as RPPNs de Mato Grosso do Sul?

Promoção do Turismo Sustentável: O aviturismo é uma forma de turismo que valoriza a natureza e promove práticas sustentáveis, contribuindo para a preservação dos ecossistemas das RPPNs.

Conservação da Biodiversidade: Ao atrair observadores de aves, as RPPNs podem aumentar a conscientização sobre a importância da conservação da biodiversidade, incentivando a proteção das espécies locais.

Desenvolvimento Econômico Local: O turismo de observação de aves pode gerar oportunidades econômicas para as comunidades locais, impulsionando o desenvolvimento sustentável da região.

Como Baixar o Manual?