Fundtur lança manual informativo sobre regionalização do turismo em MS

Fundtur

Durante o III Curso de Capacitação dos Gestores Públicos Municipais de Turismo, realizado entre os dias 9 e 11 de abril de 2025 em Campo Grande, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) apresentou oficialmente o Manual Informativo sobre a Regionalização do Turismo de MS. A publicação foi elaborada com o objetivo de orientar gestores públicos, empresários do setor, universidades e organizações da sociedade civil sobre as diretrizes e ações que estruturam a política de regionalização turística no estado.

O manual reúne conteúdos detalhados sobre o Programa de Regionalização do Turismo (PRT), coordenado pelo Ministério do Turismo, além de explicações sobre o Mapa do Turismo Brasileiro. Outro destaque é a abordagem sobre as Instâncias de Governança Regional (IGRs), estruturas que articulam a gestão colaborativa entre os municípios e demais atores locais, fundamentais para o fortalecimento do turismo regionalizado.

Entre os pontos centrais do material está o Programa de Classificação Turística dos Municípios de MS, metodologia inédita desenvolvida pela própria Fundtur. O programa avalia os destinos turísticos em diferentes estágios — Semear, Nascer, Frutificar e Colher — inspirados no Ciclo de Vida dos Destinos Turísticos, criado por Richard Butler. Essa abordagem visa identificar o grau de maturidade dos municípios para fomentar estratégias adequadas de desenvolvimento.

A publicação também apresenta um panorama das ações de apoio técnico e financeiro oferecidas pela Fundtur MS. Entre elas, estão os repasses para capacitação de profissionais, contratação de executivos para instâncias de governança, consultorias especializadas, editais de fomento e ferramentas voltadas à gestão estratégica do turismo. A proposta é dar suporte efetivo às administrações municipais na implementação de políticas públicas eficazes.

Com linguagem acessível e foco prático, o manual se consolida como uma ferramenta fundamental para os profissionais do setor. Segundo a Fundação de Turismo de MS, a iniciativa busca ampliar a eficiência da governança, estimular o protagonismo dos municípios e promover o desenvolvimento sustentável do turismo em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A expectativa é que a publicação contribua para a qualificação do planejamento turístico local e para a valorização das potencialidades regionais.