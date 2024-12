Fundtur-MS apresenta balanço de 2024 e metas para 2025

Fundtur, Assessoria

A Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) divulgou a retrospectiva das ações realizadas em 2024 e também as metas para 2025. Além do balanço, o diretor-presidente da instituição, Bruno Wendling anunciou que a Fundação cumpriu 100% do contrato de gestão estabelecido no início do ano pelo Governo do Estado.

“Estou bem feliz com o balanço de 2024, com todo o trabalho, esforço e o que nós conseguimos alcançar dentro da Fundação de Turismo, todas as entregas para a sociedade, para o trade turístico, o reconhecimento do nosso trabalho (pelos parceiros) e poder ter compartilhado com toda a equipe foi um ótimo momento para que todos se sintam parte fundamental do que temos alcançado. Nivelamos o que as áreas têm feito e projetamos 2025 para que seja mais um ótimo ano, com desafios, capacidade de inovar e de entregar, que é o que a Fundtur vem fazendo nos últimos anos. Compartilhamos também o resultado da execução de 100% do contrato de gestão, a Fundtur é uma das autarquias e fundações que conseguiram alcançar o resultado máximo e isso é fruto do trabalho de toda a equipe que tem cumprido com seu papel e auxiliado a Fundação a contribuir de fato para um turismo melhor e vamos trabalhar para continuar nessa toada”, enfatiza Wendling.

Contrato de Gestão

No “Contrato de Gestão”, cada secretário ou gestor de autarquia define metas e projetos da pasta para o ano. Um documento com os compromissos é assinado com o governador e todas ações são acompanhadas ao longo do ano.

Depois das assinaturas dos contratos, os gerentes de cada projeto planejam as ações, estabelecem as datas, valores e andamento das propostas. O trabalho de planejamento estratégico de todas as secretarias e autarquias estaduais é acompanhado de perto em diversas reuniões ao longo do ano, para saber que projetos estão tendo resultados e quais precisam de ajustes ou novo rumo. No final do ano são avaliadas quais metas foram concluídas com sucesso.

Metas da Fundtur MS para 2025

Entre as metas para 2025, além das ações estabelecidas no Plano Estratégico, a Fundtur-MS pretende capacitar e fortalecer ainda mais as Instâncias de Governança Regionais, assim como desenvolver as ações de inovação da oferta turística planejadas em 2024 como o Turismo de Base Comunitária e o Afroturismo, criação de novas rotas, realização de eventos internacionais em Mato Grosso do Sul como a FIDI e Adventure Elevate, realização de uma nova edição do evento MS Especial por Natureza em São Paulo, assim como a realização do ‘Prêmio Isto é Mato Grosso do Sul 2025’, novo layout do estande de MS nas feiras e eventos focado em ESG, inserção do Painel Sustentabilidade na plataforma Alumia e posicionamento cada vez mais assertivo na agenda climática.

“Que 2025 seja um ano mais inovador, de mais entregas e que a gente contribua para um turismo melhor para todos os que moram em Mato Grosso do Sul e, claro, que continuemos sendo referência para nosso país”, finaliza o diretor-presidente.