FundturMS lança sistema Maptur para planejamento e gestão turística

Fazenda São Francisco, em Miranda / visitmsoficial

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul lança na próxima quinta-feira (26), às 14h45, a implementação do sistema Maptur (Mapa Estratégico para Gestão no Turismo) para planejamento e gestão turística em três de suas regiões turísticas: Pantanal, Campo Grande dos Ipês e Vale das Águas.

O evento acontece na Arena de Especialização da Abav Expo 2024, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.

O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, ressalta a importância de uma ferramenta de planejamento que auxilia as regiões a organizarem melhor suas demandas e tomar melhores decisões.

“Estamos cumprindo com nosso papel de proporcionar as melhores condições para nossos territórios se desenvolverem e agora eles têm a responsabilidade de criar a cultura do ciclo de gestão, especialmente da execução e monitoramento de suas ações”.

Maptur

O Maptur é uma ferramenta online exclusiva da Lab Turismo para apoiar os gestores dos destinos no planejamento e gestão das ações necessárias para um desenvolvimento competitivo e sustentável da atividade turística.

Segundo o diretor do Lab Turismo, Richard Alves já foram feitos alguns ciclos através dessa metodologia de suporte à gestão da própria Fundação de Turismo de MS.

“Agora a grande novidade é que vamos iniciar em três regiões turísticas de MS. Será um ciclo de doze meses de atendimento, suporte e mentoria e faremos uma ação de assinatura e o lançamento desse trabalho na Abav Expo 2024.

Através da metodologia do Maptur é possível realizar a Análise da Situação Atual do Destino, de forma prática e consistente. Como resultado, será gerado o Mapa Estratégico para Gestão no Turismo de forma digital permitindo uma maior efetividade na gestão para implementação das ações, constituindo assim um importante diferencial para o "fazer acontecer" no turismo.