Furnas dos Baianos produz de 2,5 mil kg de farinha artesanal

Divulgação

Cerca de 2,5 mil quilos de farinha de mandioca são produzidos a cada 6 meses, na Furnas dos Baianos, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

E na visão do prefeito Odilon Ribeiro, essa é uma das farinhas artesanais mais saborosas do mundo e, claro, está entre as melhores do Brasil.

De acordo com a presidente da Associação da Comunidade Negra Rural Quilombola de Furnas dos Baianos - Ivete Carrera Pires, a produção é vendida pelos associados e pela associação no comércio local.

A produção é feita dentro das normas técnicas e possui alvará sanitário expedido pela Prefeitura de Aquidauana.

Na semana passada, ela levou exemplares de farinha de mandioca produzida artesanalmente na Furnas dos Baianos ao prefeito.

A fabricação de farinha de mandioca é uma atividade permanente na comunidade, que iniciou há muitas décadas com a chegada da comunidade quilombola na região de Piraputanga. Já a fabricação para a comercialização local iniciou em 2004.

Como forma de incentivar a agricultura familiar, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, é parceira dos produtores na fabricação da farinha de mandioca. Atualmente, a associação dispõe de uma patrulha agrícola para realização dos serviços, na qual a prefeitura contribui com o óleo diesel e auxilia na manutenção do maquinário.

A dirigente da associação, na reunião, pediu o apoio da prefeitura para a realização de um projeto de construção de uma nova da sede para a associação. Na oportunidade, o prefeito Odilon também recebeu o convite para o “Arraiá dos Baianos”, festa que tradicionalmente acontece na Furna dos Baianos e será no próximo dia 8 de julho.