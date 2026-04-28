Acessibilidade

28 de Abril de 2026 • 11:53

Buscar

Últimas notícias
X
Vandalismo

Ginásio recém-reformado é alvo de furto 4 dias após entrega em Bonito

A Administração Municipal informa que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas e que irá acompanhar o caso com rigor

Da redação

Publicado em 28/04/2026 às 11:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito informa que o Ginásio de Esportes Juscelino Kubitschek, recém-reformado e entregue na última sexta-feira (24), foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (28).

Criminosos danificaram tanto o padrão de energia antigo quanto o novo, na área externa do ginásio, e furtaram parte da fiação elétrica, causando prejuízos ao patrimônio público e comprometendo temporariamente o uso do espaço.

O ginásio havia sido reaberto há apenas 4 dias, após passar por melhorias para melhor atender a população.

A Prefeitura de Bonito lamenta profundamente o ocorrido e repudia com veemência qualquer ato de vandalismo e furto contra o patrimônio público, que prejudica diretamente toda a população. A Administração Municipal informa que as medidas cabíveis já estão sendo tomadas e que irá acompanhar o caso com rigor, colaborando com as autoridades para a identificação e responsabilização dos envolvidos.

A Prefeitura reforça o pedido de colaboração dos moradores: qualquer informação que possa ajudar na identificação dos responsáveis pode ser repassada de forma anônima pelo telefone (67) 99223-8123 ou diretamente à Polícia Militar pelo número 190.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Governo e prefeitura de Bonito lançam Anel Viário e entregam obras

Tradição

Feirinha de Camisão celebra a cultura, a gastronomia e a agricultura familiar neste sábado

Destino inclusivo

Pacientes em reabilitação Bonito visitam Gruta do Lago Azul em ação do Abril Azul

Visita proporcionou contato com a natureza e vivência em um dos principais cartões-postais de Mato Grosso do Sul

Saúde

Boletim aponta casos de chikungunya e dengue em Bonito e alerta para prevenção

Publicidade

Estratégia

Bonito participa da WTM Latin America 2026 e amplia promoção de destino internacional

ÚLTIMAS

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece mais de 50 vagas nesta segunda

Oportunidades incluem posições locais, regionais, para jovens aprendizes e pessoas com deficiência

Meteorologia

Segunda-feira começa com chuva e temperatura amena em Aquidauana

Previsão indica 14,5 mm de precipitação, com trovoadas ao longo do dia; temperaturas variam entre 23°C e 26°C

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo