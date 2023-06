Gol amplia voos para Bonito para impulsionar turismo nas férias de julho

Pista do aeroporto de Bonito / Foto: Divulgação/Governo do Estado

A Gol Linhas Aéreas anunciou a ampliação de voos diretos de São Paulo para Bonito, com otimismo para as férias de julho. Com a ampliação, a cidade, que também recebe passageiros pela Azul, terá voos todos os dias.

Segundo a prefeitura já estão programados ao longo do mês de julho, 18 voos da companhia Azul e 14 voos da Gol Linhas Aéreas.

"Nos últimos anos, o Aeroporto Regional de Bonito recebeu uma série de investimentos do Governo do Estado com instalação de novos equipamentos e reformas nas áreas internas e externas para atender as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o que fez o aeroporto passar da categoria 3C VFR (Visual), para 3C IFR (Instrumento) ampliando a capacidade de voos para um dos maiores destinos do ecoturismo mundial", destaca o município.

Ainda conforme a prefeitura, O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), certificou em dezembro do ano passado a operação das Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo, da Secretaria de Estado de Infraestrutura.

Através de portaria no Diário Oficial da União, o departamento que é ligado ao Ministério da Defesa pelo Comando da Aeronáutica, tornou pública a aceitação do sistema que, na prática, propicia a comunicação via rádio auxiliando pousos e decolagens no Aeroporto Regional de Bonito, onde está instalada a base.