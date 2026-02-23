Governo de MS investe na sinalização viária de Bonito

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressaltou que as intervenções trarão benefícios diretos para a segurança de motoristas e pedestres / Divulgação/Governo de MS

Bonito se torna o primeiro município de Mato Grosso do Sul a receber investimentos significativos em sinalização viária urbana, com mais de R$ 825 mil destinados à execução de melhorias. A ordem de serviço foi assinada na sexta-feira (20), pelo Governo do Estado, com o objetivo de modernizar o trânsito, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade urbana.

O projeto contempla a instalação de cerca de 2.000 metros quadrados de sinalização horizontal na região central de Bonito, incluindo faixas de circulação, retenção, canalização e símbolos, seguindo as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além disso, será instalado um sistema semafórico completo no cruzamento das ruas das Flores e 29 de Maio, com equipamentos modernos em LED, controladores programáveis, botoeiras para pedestres, temporizadores, laços indutivos e toda a infraestrutura elétrica necessária.

Essa ação faz parte de um conjunto de iniciativas do Governo do Estado, coordenadas pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), voltadas para a ampliação da segurança viária e para a organização do tráfego urbano, especialmente em cidades que experimentam crescimento populacional e aumento no fluxo de turistas.

Secretário Walter Carneiro Júnior ao lado do prefeito Josmail Rodrigues

O governador Eduardo Riedel destaca que a meta do Governo é expandir os investimentos em infraestrutura urbana por todo o estado, alinhando melhorias estruturais ao crescimento das cidades. “Nosso objetivo é levar saneamento básico a 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul e garantir que todos tenham infraestrutura de asfalto. Além disso, a sinalização viária, que é fundamental após a pavimentação, também está no foco do governo. Hoje, mais de um terço dos municípios ainda carecem desses serviços essenciais, o que reforça a urgência em investir nessas áreas. Essas melhorias são essenciais para a qualidade de vida da população, especialmente nas regiões mais distantes, e são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do estado”, destacou o governador.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressaltou que as intervenções trarão benefícios diretos para a segurança de motoristas e pedestres, além de acompanhar o crescimento de Bonito e o aumento da circulação de veículos.

O ato contou com a presença do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, e de diversas autoridades estaduais e municipais, além de representantes das áreas de trânsito, infraestrutura e segurança pública. Essas melhorias fazem parte da política estadual de fortalecimento do municipalismo e de promoção de investimentos em infraestrutura urbana, com foco na qualidade de vida da população e na segurança no trânsito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!