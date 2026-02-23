Acessibilidade

23 de Fevereiro de 2026 • 23:41

Infraestrutura

Governo de MS investe na sinalização viária de Bonito

O projeto contempla a instalação de cerca de 2.000 metros quadrados de sinalização horizontal na região central da cidade

Da redação

Publicado em 23/02/2026 às 18:40

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressaltou que as intervenções trarão benefícios diretos para a segurança de motoristas e pedestres / Divulgação/Governo de MS

Bonito se torna o primeiro município de Mato Grosso do Sul a receber investimentos significativos em sinalização viária urbana, com mais de R$ 825 mil destinados à execução de melhorias. A ordem de serviço foi assinada na sexta-feira (20), pelo Governo do Estado, com o objetivo de modernizar o trânsito, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade urbana.

O projeto contempla a instalação de cerca de 2.000 metros quadrados de sinalização horizontal na região central de Bonito, incluindo faixas de circulação, retenção, canalização e símbolos, seguindo as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além disso, será instalado um sistema semafórico completo no cruzamento das ruas das Flores e 29 de Maio, com equipamentos modernos em LED, controladores programáveis, botoeiras para pedestres, temporizadores, laços indutivos e toda a infraestrutura elétrica necessária.

Essa ação faz parte de um conjunto de iniciativas do Governo do Estado, coordenadas pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), voltadas para a ampliação da segurança viária e para a organização do tráfego urbano, especialmente em cidades que experimentam crescimento populacional e aumento no fluxo de turistas.

Secretário Walter Carneiro Júnior ao lado do prefeito Josmail Rodrigues

O governador Eduardo Riedel destaca que a meta do Governo é expandir os investimentos em infraestrutura urbana por todo o estado, alinhando melhorias estruturais ao crescimento das cidades. “Nosso objetivo é levar saneamento básico a 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul e garantir que todos tenham infraestrutura de asfalto. Além disso, a sinalização viária, que é fundamental após a pavimentação, também está no foco do governo. Hoje, mais de um terço dos municípios ainda carecem desses serviços essenciais, o que reforça a urgência em investir nessas áreas. Essas melhorias são essenciais para a qualidade de vida da população, especialmente nas regiões mais distantes, e são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do estado”, destacou o governador.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressaltou que as intervenções trarão benefícios diretos para a segurança de motoristas e pedestres, além de acompanhar o crescimento de Bonito e o aumento da circulação de veículos.

O ato contou com a presença do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, e de diversas autoridades estaduais e municipais, além de representantes das áreas de trânsito, infraestrutura e segurança pública. Essas melhorias fazem parte da política estadual de fortalecimento do municipalismo e de promoção de investimentos em infraestrutura urbana, com foco na qualidade de vida da população e na segurança no trânsito.

Trânsito

Colisão entre carro e motocicleta deixa três feridos em Corumbá

Com o impacto, três pessoas que estavam na moto caíram ao chão: o condutor, a passageira e uma criança de apenas dois anos.

Perigo

Veículo é destruído por incêndio em Ladário

Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra

