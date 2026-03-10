Governo de MS mobiliza secretarias e vai contribuir com a COP15

A COP15 vai ter como tema principal a conservaÃ§Ã£o das espÃ©cies migratÃ³rias de animais silvestres / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

Mato Grosso do Sul será sede de um grande evento internacional, que vai movimentar o turismo e a economia regional. A COP15 vai ocorrer de 23 e 29 de março em Campo Grande. O Governo do Estado mobilizou sua equipe e vai promover uma série de ações em diferentes secretarias, para contribuir e apoiar a conferência.

A Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) estará a frente das ações envolvendo o Governo do Estado, mas as demais pastas vão fazer sua parte para que o evento seja um sucesso.

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) será fundamental na área de segurança, vigilância e fiscalização do evento. Junto com as demais forças (segurança), o objetivo é criar um ambiente seguro, pacífico e harmonioso para as atividades da COP.

Houve a criação de um plano de segurança integrado entre os órgãos que envolvem órgãos de segurança na esfera federal, estadual e municipal, que se iniciou em julho do ano passado. A Sejusp inclusive publicou uma resolução sobre o tema, com a implantação de um grupo de trabalho.

A Segurança Pública Estadual vai contribuir com o policiamento ostensivo, resgate e salvamento de vítimas, assim como, combate e prevenção à incêndios, ordenamento de trânsito e bloqueio de vias públicas para oferecer toda segurança necessária aos participantes e chefes de estado.

Os trabalhos em conjunto terão a participação das policias estaduais, além da PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Guarda Municipal. e até do Exército Brasileiro.

Gabinete integrado

Será instalado o Gabinete de Ações Integradas nas dependências do CICC/MS (Centro Integrado de Comando e Controle de Mato Grosso do Sul), com a participação de 40 pessoas, tendo representantes de diversos órgãos de segurança, inclusive agências de inteligência, trânsito e demais de interesse. O grupo pode continuar as atividades até uma semana depois (encerramento), caso haja necessidade.

Pela magnitude do evento também haverá patrulhamento aéreo (helicópteros e se precisar aviões) tanto para operações táticas, como médicas se houver necessidade. Os Batalhões de Choque e de Operações Especiais da PMMS estarão de prontidão para acionamentos para qualquer contratempo.

A Polícia Civil terá uma delegacia (unidade) dedicada aos turistas na sede do evento e a Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) vai funcionar 24 horas por dia na Capital. Também houve a formação da primeira turma de policiamento turístico (Polícia Militar).

O Corpo de Bombeiros vai coordenar as ações de prevenção e combate a incêndios e atendimento médico no local do evento em conjunto com demais autoridades.

Fiscalização

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) irá contribuir com a segurança viária e para facilitar o deslocamento tanto de autoridades, quanto dos participantes da COP. Também ficará responsável por todo o isolamento da área delimitada pela segurança (presidentes), tanto para veículos quanto aos pedestres.

Já a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS) vai atuar na garantia de segurança energética e eficiência na mobilidade dos participantes, para que o evento internacional esteja alinhado às melhores práticas de sustentabilidade e gestão de serviços públicos.

Ela vai trabalhar em conjunto com a concessionária Energisa, garantindo segurança e estabilidade no fornecimento. No campo da mobilidade urbana, o foco será na logística de transporte dos participantes, em parceria com a Agetran e com empresas de transporte.

Experiência e aprendizado

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) vai apresentar durante a COP ações consideradas de destaque nacional. Entre elas está a abordagem em relação a Saúde Única, que integram a saúde humana, animal e ambiental, buscando assim uma gestão inovadora voltada à prevenção de riscos sanitários e à proteção dos ecossistemas.

Esta apresentação ao público será feita no stand do Governo do Estado. As iniciativas demonstram como a integração entre diferentes áreas permite antecipar riscos associados às mudanças ambientais, às transformações climáticas e à interface entre fauna silvestre, animais domésticos e populações humanas. “Mostra o protagonismo (Estado) na construção de soluções inovadoras alinhadas aos desafios globais de saúde, biodiversidade e sustentabilidade”.

Na educação o foco será o seu papel pedagógico. A SED (Secretaria Estadual de Educação) fez uma recomendação para todas as escolas estaduais para apresentar a COP aos alunos, explicando do que ela vai tratar e durante a realização do evento os professores vão apresentar os temas nas salas, pedindo inclusive projetos escolares e inspirando a pauta das espécies migratórias nas atividades. Momento de aprendizado e atualização sobre o tema

Já no campo acadêmico, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) vai participar de painéis conectando pesquisadores, estudantes e gestores públicos. Os estudantes da universidade e de outras instituições foram mobilizados para atuar no suporte técnico e logístico do evento, recebendo certificação internacional.

Arte e turismo

Um evento internacional é uma grande oportunidade para divulgar e apresentar as belezas no Mato Grosso do Sul para cidadãos de todo mundo. Com este foco a Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) preparou uma série de ações e atividades durante o período.

Na programação oficial será realizado um painel (Blue Zone) abordando o tema de Turismo de Observação de Aves no Mato Grosso do Sul, com ênfase nas espécies migratórias e na forma como o Estado vem estruturando políticas públicas e iniciativas para o desenvolvimento do aviturismo.

Também será ofertado experiências turísticas aos participantes, com opções de roteiros que incluem atividades para o dia 28 de março (dia livre da programação), bem como sugestões de rotas de dois a três dias antes do evento começar. Uma grande chance de conhecer a biodiversidade e cultura do Estado.

Em Campo Grande haverá atrativos como Bioparque Pantanal, Museu Dom Bosco, Parque Estadual do Prosa e Parque Estadual Matas do Segredo. Outro foco será a articulação e mobilização da rede hoteleira, principalmente em Campo Grande para garantir aos participantes uma estrutura adequada a todos.

Para valorizar a cultura regional, a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), por meio da FCMS (Fundação de Cultura de MS) vai levar a tradicional e conceituada “Casa do Artesão”, que hoje representa cerca de 800 artesãos sul-mato-grossense. Possibilidade da arte local viajar o mundo.

Debate global

A COP15 vai ter como tema principal a conservação das espécies migratórias de animais silvestres, colocando o Brasil como centro do debate global sobre a biodiversidade e a conservação da fauna.

Organizado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), a conferência reunirá representantes de governos, cientistas, organizações internacionais e sociedade civil. Mais de 130 países forram convidados. A Blue Zone (Zona Azul) estará sediada no Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês e haverá eventos paralelos em outros locais da cidade.

