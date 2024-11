Governo do Estado lança Feira Internacional de Destinos Inteligentes

A FIDI 2025 será realizada em Bonito / Álvaro Rezende/Governo do Estado

Como parte das ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, para fomentar o turismo em diferentes regiões do Estado, a 2ª Feira Internacional de Destinos Inteligentes, a FIDI 2025, foi lançada hoje (27), em Campo Grande.

O governador Eduardo Riedel participou do evento, juntamente com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling e o secretário Marcelo Miranda, da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A FIDI 2025 será realizada em Bonito, de 19 a 24 de março de 2025.

“A sustentabilidade tem permeado todos os seguimentos econômicos do Estado. E sustentabilidade é sinônimo de desenvolvimento e de perspectiva futura, a gente tem levado isso muito a sério dentro do governo. E temos conseguido traduzir todo esse ambiente de preservação da nossa biodiversidade, de descarbonização da economia, de manutenção dos nossos mananciais hídricos, em recursos financeiros e economia para o desenvolvimento da sociedade. E o FIDI faz parte desse processo, do investimento que governo e entidades parceiras atuam e realizam para poder consolidar essa posição”, disse Riedel.

A FIDI é um encontro que se propõe a compartilhar experiências e conhecimentos sobre o modelo DTI (Destinos Turísticos Inteligentes). O evento, que tem relevância internacional, é organizado pelo Instituto Cidades do Futuro (representado no Brasil pela empresa Cidades do Futuro SEL), com apoio da FundturMS, Prefeitura Municipal de Bonito, Sistema Fiems, Fundect e Sebrae-MS.

“A Feira Internacional de Destinos Inteligentes, em Bonito, será de 19 a 22 de março de 2025. E, no mês seguinte, outro grande evento internacional, que é o Adventure Elevator Latin America, que é focado no mercado de ecoturismo e turismo de aventura, onde a gente vai receber mais de 300 operadores e imprensa internacional no melhor destino de ecoturismo do Brasil”, disse Wendling.

*Com informações da Comunicação Governo de MS