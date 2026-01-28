Governo e Prefeitura de Bonito convocam audiência para formatar Festival de Inverno 2026

O Festival de Inverno de Bonito é um evento tradicional no calendário cultural do Estado / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito, convoca a população para uma audiência pública que definirá os rumos do Festival de Inverno de Bonito. O encontro será no dia 20 de fevereiro de 2026, às 19h, na Câmara Municipal.

A audiência tem como objetivo abrir um espaço de diálogo e construção coletiva para a formulação de um dos maiores eventos culturais do Estado. A população está convidada a apresentar ideias, sugestões e opiniões sobre a programação, estrutura, atração de artistas e todas as dimensões do festival.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão pública em ouvir a comunidade para organizar um evento que realmente reflita os anseios e a identidade cultural local. A participação popular é considerada fundamental para fortalecer a cultura regional, valorizar os artistas locais e construir um festival que beneficie tanto moradores quanto visitantes.

O Festival de Inverno de Bonito é um evento tradicional no calendário cultural do Estado, e a expectativa é que a audiência pública traga contribuições que o tornem ainda mais relevante e atrativo. A organização acredita que o engajamento da comunidade é essencial para o sucesso e a continuidade da celebração.

