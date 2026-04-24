Governo e prefeitura de Bonito lançam Anel Viário e entregam obras

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Bonito se prepara para viver um dia de importantes avanços nesta sexta-feira (24), com uma agenda marcada por entregas, assinatura de novos investimentos e acompanhamento de obras em andamento. Ao todo, o pacote reúne R$ 84.475.889,42 em investimentos, contemplando áreas como infraestrutura urbana, mobilidade, saneamento, educação, esporte e saúde.

A programação terá início às 15h, na Rodovia MS-178 (trevo com a MS-382), com a entrega de obras e assinatura de novos investimentos. Entre as entregas, destaca-se a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, contenção de assoreamento e controle do escoamento superficial no Bairro Atlântico, garantindo mais mobilidade e segurança para os moradores. Também será entregue a reforma da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes.

No mesmo ato, serão assinadas as ordens de início de serviço para obras estratégicas, como a implantação do Anel Viário, com investimento de R$ 50.702.969,92, e a construção da sede do Projeto Estrada Viva, no valor de R$ 2.022.027,51.

Ainda durante a cerimônia, haverá autorização para licitação de novas obras que irão ampliar a infraestrutura da cidade, como a execução de rede de distribuição de água nos bairros Rincão Bonito e Loteamento Misael, a implantação de rede coletora de esgoto no Condomínio Solar dos Lagos e em trecho da Rua Nossa Senhora Aparecida, além do recapeamento e sinalização viária em diversas ruas do município.

Às 16h30, será realizado o descerramento de placa da reforma do Ginásio Municipal de Esportes Juscelino Kubitschek, localizado na Avenida Heron do Couto, s/nº, Bairro Marambaia.

Já a partir das 17h, a agenda segue com supervisões técnicas de obras em andamento. Serão vistoriadas a pavimentação e drenagem no Bairro Vila América – Etapa 04, com investimento de R$ 3.194.000,00; às 17h15, no Bairro Vila Jaraguá – Etapa 01, no valor de R$ 2.204.420,00; às 17h30, no Jardim das Flores – Etapa 06, com R$ 1.155.509,96; e às 17h45, no Portal do Rio Formoso – Etapa 07, que soma R$ 10.263.297,34.

Com um conjunto amplo de obras concluídas, em execução e em fase de contratação, Bonito segue avançando em diferentes frentes, levando melhorias concretas para os bairros e ampliando a infraestrutura urbana. A população está convidada a acompanhar esse momento, que marca mais um passo no desenvolvimento do município.

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