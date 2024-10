Governo intensifica mapeamento do turismo em comunidades indígenas de todo o país

Celebração indígena do grupo de dança / Prefeitura de Aquidauana

O Ministério do Turismo está liderando um projeto inovador de mapeamento das comunidades indígenas que atuam no turismo em todo o território nacional. A iniciativa, que faz parte do Projeto “Brasil Turismo Responsável”, começou em julho de 2024 e resulta da cooperação técnica entre MTur, Ministério dos Povos Indígenas (MPI), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O objetivo do mapeamento é identificar as comunidades indígenas que desenvolvem atividades turísticas baseadas nos princípios do turismo de base comunitária, além de catalogar e promover boas práticas, sempre com a concordância das comunidades.

“Esta iniciativa é essencial para entender as demandas e potencializar o turismo sustentável e responsável nas comunidades indígenas, garantindo que elas sejam protagonistas e beneficiárias diretas de todo o processo”, destacou a Coordenadora-Geral de Turismo Sustentável e Responsável, Carolina Fávero.

Para facilitar a coleta de informações, foi disponibilizado um formulário eletrônico que pode ser preenchido até o dia 31 de outubro de 2024. O documento pode ser acessado por comunidades indígenas, organizações públicas e privadas que tenham informações sobre atividades turísticas envolvendo povos indígenas.

A ação tornará possível compilar dados detalhados sobre as iniciativas em desenvolvimento, possibilitando um diagnóstico mais preciso das necessidades dessas comunidades e promovendo os produtos turísticos gerados por elas. Acesse o formulário aqui.

Com este esforço, o Ministério do Turismo pretende não só ampliar o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, mas também contribuir para o fortalecimento de uma rede de turismo sustentável, inclusivo e culturalmente rico, respeitando os saberes tradicionais e a autonomia das comunidades indígenas.

*Com informações da Agência Gov.