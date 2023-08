Governo lança Festival de Inverno de Bonito nesta quinta-feira

Divulgação

Tecnologia, arte e pluralidade cultural. Com estes conceitos o Governo do Estado faz nesta quinta-feira, 3, o lançamento oficial do Festival de Inverno de Bonito 2023. A coletiva de imprensa para apresentação de todos os detalhes sobre este grande evento vai ocorrer às 14h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, que fica na Rua Barão do Melgaço, 177, Centro, em Campo Grande.

Realizado em um dos maiores pontos de ecoturismo do mundo, o Festival de Bonito vai acontecer de 23 a 27 de agosto, tendo um dia a mais de duração em relação às edições anteriores. Com apoio do Sesc, esta celebração cultural vai dispor de shows musicais, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e diversas atividades paralelas. A arte inspira onde a natureza respira.

“Nossa diversidade cultural se destaca por sua associação ao meio ambiente e ao turismo. Estão na simplicidade, sensibilidade e leveza do Pantanal de Manoel de Barros; no Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca; no artesanato com influências dos nossos povos indígenas; na culinária e na música, tão influenciadas pelas nossas fronteiras com Paraguai e Bolívia e pelas nossas divisas, que em vez de dividirem nos unem a toda essa riqueza; e estão em diversas outras manifestações”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Riedel ponderou que o festival será uma grande oportunidade para se celebrar a cultura e o entretenimento, respeitando a natureza, e mesclando atrações nacionais e regionais. Com espaços integrados, tecnologia à disposição da arte e inovações, a edição deste ano promete cativar o público e levar atrações de qualidade para todos.

E o que não falta em Mato Grosso do Sul é arte e cultura. “Nessa edição, vamos homenagear nossos artistas e também receber grandes atrações. Todos estão convidados para fazer isso em um cenário exuberante, orgulho de Mato Grosso do Sul, que é Bonito e a Serra da Bodoquena”, acrescenta o governador.

O secretário de turismo, esporte, cultura e cidadania, Marcelo Miranda, garante um novo momento para o FIB. “Nessa edição do festival, queremos trazer ideias inovadoras, economia criativa em alta, ótimas atrações que dialogam com a tecnologia, a sustentabilidade e o meio ambiente em total sincronia, que é a cara de Bonito”, diz.

Shows musicais

Já estão confirmadas as atrações musicais dos shows nacionais: a cantora Fafá de Belém, a banda Bala Desejo, Juliana Linhares, Os Gilsons, Paulinho Mosca com participação de Maria Gadú, a cantora Iza, Emicida e Trio Parada Dura.

Festival Bonitinho

Nesta edição de 2023, a principal novidade é o Festival Bonitinho, com diversas atrações para a criançada. Estão confirmados “Mundo Bita”, no dia 25, sexta-feira, e “Palavra Cantada”, no sábado, 26.

Mundo Bita é um projeto de entretenimento infantil criado pelo músico e designer pernambucano Chaps Melo em 2011. Desde então, já lançou dezenas de singles musicais que arrecadaram diversas certificações de Ouro, Platina, Diamante e Diamante Duplo, com milhões de singles vendidos.

Já a dupla Palavra Cantada, formada pelos músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, une em seu trabalho música, brincadeira e educação desde 1994.

Economia Criativa

Outra atração muito esperada é o Corredor de Economia Criativa com produtos oriundos de produtores de Mato Grosso do Sul, como gastronomia e artesanato. Criatividade, sustentabilidade, diversidade cultural e inovação: todas essas características podem ser encontradas nos produtos desenvolvidos por nossos empreendedores da economia criativa.

Serviço:

O quê? Lançamento Festival de Inverno de Bonito

Quando? Dia 3/8 (quinta-feira), às 14 horas

Onde? Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão do Melgaço, 177, Centro, em Campo Grande).