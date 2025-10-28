Grupo de mulheres da saúde fisga pintados gigantes no Rio Miranda

Equipe formada por profissionais da saúde participou de pescaria em Guia Lopes da Laguna e capturou peixes de até 1,36 metro
Grupo composto por profissionais da saúde / Arquivo pessoal
“A sensação de fisgar um peixe daquele tamanho é inexplicável.” A frase resume a emoção vivida por um grupo de oito mulheres profissionais da saúde durante uma pescaria no Rio Miranda, em Guia Lopes da Laguna.
A aventura aconteceu no fim de semana, entre os dias 24 e 26 de outubro, no rancho Los Hermanos, e resultou na captura de dois grandes pintados, com 1,36 metro e 1,26 metro.
Segundo Tatiana Assis, o primeiro exemplar levou 35 minutos para ser retirado da água, enquanto o segundo exigiu 30 minutos de esforço.
Essa foi a quarta pescaria do grupo no Rio Miranda, que realiza duas viagens por ano — uma na abertura da temporada e outra no encerramento.
“A gente tira esse momento mais para relaxar mesmo. Todos os profissionais da saúde trabalham intensamente, e realizamos essas pescarias para sair um pouco da rotina. São só mulheres”, explicou Tatiana.
O grupo é composto por Tatiana Assis, Paola Barbero, Evelyn Nepomuceno, Beatriz Albuquerque, Ana Keli Benites, Ianca Carolina, Edneuza Balbuena e Maristela Prado. Os guias Matheus Lima, Juliano, Binho e Natan acompanharam a pescaria, com Matheus sendo o responsável por auxiliar na retirada dos peixes.
Depois do registro das capturas e das fotos, os pintados foram devolvidos ao rio, em respeito à prática da pesca esportiva e sustentável. O grupo, que há dois anos compartilha a paixão pela pesca, celebra mais uma experiência.
