Grupo de mulheres da saúde fisga pintados gigantes no Rio Miranda

Grupo composto por profissionais da saúde / Arquivo pessoal

“A sensação de fisgar um peixe daquele tamanho é inexplicável.” A frase resume a emoção vivida por um grupo de oito mulheres profissionais da saúde durante uma pescaria no Rio Miranda, em Guia Lopes da Laguna.

A aventura aconteceu no fim de semana, entre os dias 24 e 26 de outubro, no rancho Los Hermanos, e resultou na captura de dois grandes pintados, com 1,36 metro e 1,26 metro.

Segundo Tatiana Assis, o primeiro exemplar levou 35 minutos para ser retirado da água, enquanto o segundo exigiu 30 minutos de esforço.

Essa foi a quarta pescaria do grupo no Rio Miranda, que realiza duas viagens por ano — uma na abertura da temporada e outra no encerramento.

“A gente tira esse momento mais para relaxar mesmo. Todos os profissionais da saúde trabalham intensamente, e realizamos essas pescarias para sair um pouco da rotina. São só mulheres”, explicou Tatiana.

O grupo é composto por Tatiana Assis, Paola Barbero, Evelyn Nepomuceno, Beatriz Albuquerque, Ana Keli Benites, Ianca Carolina, Edneuza Balbuena e Maristela Prado. Os guias Matheus Lima, Juliano, Binho e Natan acompanharam a pescaria, com Matheus sendo o responsável por auxiliar na retirada dos peixes.

Depois do registro das capturas e das fotos, os pintados foram devolvidos ao rio, em respeito à prática da pesca esportiva e sustentável. O grupo, que há dois anos compartilha a paixão pela pesca, celebra mais uma experiência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!