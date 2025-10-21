Grupo Pantanus Runners leva 150 atletas à Corrida Unimed

Grupo fundado por Junior Barboza de Oliveira / O Pantaneiro

Fundado por Junior Barboza de Oliveira, o grupo de corrida de rua nasceu de uma ideia simples, mas com grande impacto. Segundo Junior, a inspiração para criar o grupo surgiu em uma conversa informal. O nome “Pantanus” tem ligação com o militarismo, remetendo aos comandos Pântanos, e traz consigo um espírito de força e coletividade.

Com cerca de 150 integrantes participando da 1ª Corrida Unimed em Aquidauana, o grupo Pantanus Runners Brasil chamou atenção não apenas pelo número expressivo de corredores, mas também pela história de superação e incentivo ao esporte por trás do projeto.

"A expectativa é bem grande. A gente tem vários atletas que estão despontando. Desde o amador até o profissional, a gente tá encaminhando o pessoal. Graças a Deus, está dando certo. Muitos estão tendo oportunidade a partir do grupo, é mérito deles, primeiramente, mas eles estão sendo bem encaminhados no percurso, estão desenvolvendo um trabalho legal. A gente não tem nenhum incentivo, a gente é sem fins lucrativos", descreve.

O Pantanus Runners tem ajudado a revelar talentos no atletismo regional. Junior destaca que, mesmo sem apoio financeiro, o grupo tem conseguido encaminhar corredores, tanto amadores quanto profissionais, oferecendo orientação e um ambiente de crescimento coletivo.

A participação na Corrida Unimed — que celebrou os 40 anos da cooperativa — reforçou a força do grupo na comunidade esportiva. O evento contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corrida kids. Ao todo, foram 450 inscritos nas categorias adultas, 200 na caminhada e 42 nas categorias infantis.

A largada dos 10 km foi conduzida pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e a dos 5 km e caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.

Agradecimentos – Patrocinadores e colaboradores: Unimed de Aquidauana, Unimed Federação de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Aquidauana – Secretaria de Esporte e Lazer, Sicoob – Unique BR, Laboratório LACA, Farmácia Popular, Sistema OCB/MS – Somos Coop, Arthur Viana (Herbalife e Panificadora Viana),

Hidráulica Campo Grande, Ebenezer Gás, Eder na Voz.

Apoio institucional: Diretor do Detran-MS, Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate, Diretor da Agência Municipal de Trânsito, Gerência Regional da Sanesul Aquidauana, Secretaria de Saúde de Aquidauana e SAMU.

